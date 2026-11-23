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Europa Justiça espanhola concede anistia definitiva ao líder independentista catalão Puigdemont Decisão é divulgada a menos de uma semana das eleições gerais de 29 de novembro na Espanha e após uma legislatura marcada, entre outros fatores, pela aprovação da lei de anistia

O Tribunal Supremo espanhol aplicou a lei de anistia ao líder independentista catalão Carles Puigdemont e encerrou o processo por sua implicação na tentativa fracassada de secessão dessa região espanhola em 2017, o que lhe permite voltar livremente ao país nove anos depois.

"Declara-se o arquivamento definitivo dos fatos (...), por extinção da eventual responsabilidade penal por anistia de D. Carles Puigdemont", indicou a decisão divulgada nesta segunda-feira (23), e que representa a última etapa da aplicação da polêmica lei aprovada pelo Parlamento espanhol em 2024.

A decisão é divulgada a menos de uma semana das eleições gerais de 29 de novembro na Espanha e após uma legislatura marcada, entre outros fatores, pela aprovação da lei de anistia.

A polêmica norma foi a moeda de troca paga pelo socialista Pedro Sánchez para ser novamente investido como presidente do Governo no fim de 2023, graças, entre outros, ao apoio necessário dos partidos independentistas catalães, incluindo o Juntos pela Catalunha, de Puigdemont.

Embora o Parlamento tenha aprovado a lei há dois anos, ele e outros líderes independentistas ainda não haviam se beneficiado dela porque o Tribunal Supremo decidiu que não era aplicável aos investigados por crime de desvio de fundos.

Mas o Tribunal Constitucional, ao qual os afetados haviam recorrido, a validou em outubro e, pouco depois, o Supremo revogou suas ordens de prisão.

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