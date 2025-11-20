A- A+

condenação Justiça espanhola condena Meta a pagar 479 milhões de euros por concorrência desleal Tribunal comercial encarregado do caso considerou que a empresa obteve "uma vantagem competitiva significativa

Um tribunal de Madri condenou a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, a pagar 479 milhões de euros (quase R$ 3 bilhões, na cotação atual) a mais de 80 meios de comunicação espanhóis por "concorrência desleal", indicou o tribunal em um comunicado.

O tribunal comercial encarregado do caso considerou que a empresa americana obteve "uma vantagem competitiva significativa ao realizar publicidade em suas redes sociais Facebook e Instagram infringindo o Regulamento Europeu de Proteção de Dados", detalha o texto.

