condenação

Justiça espanhola condena Meta a pagar 479 milhões de euros por concorrência desleal

Tribunal comercial encarregado do caso considerou que a empresa obteve "uma vantagem competitiva significativa

Logo da Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp Logo da Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp  - Foto: Sebastien Bozon/AFP

Um tribunal de Madri condenou a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, a pagar 479 milhões de euros (quase R$ 3 bilhões, na cotação atual) a mais de 80 meios de comunicação espanhóis por "concorrência desleal", indicou o tribunal em um comunicado.

O tribunal comercial encarregado do caso considerou que a empresa americana obteve "uma vantagem competitiva significativa ao realizar publicidade em suas redes sociais Facebook e Instagram infringindo o Regulamento Europeu de Proteção de Dados", detalha o texto.

