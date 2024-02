A- A+

Mandato de Prisão Justiça espanhola pede prisão do filho do presidente da Guiné Equatorial por sequestro e tortura Mandados de detenção internacionais são contra Carmelo Ovono Obiang e Teodoro Obiang Nguema

A Justiça espanhola anunciou, nesta sexta-feira (23), que emitiu um mandado de prisão contra um dos filhos do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e dois outros funcionários deste pequeno país africano, pelo seu possível envolvimento no sequestro e tortura de opositores.

Os mandados de detenção "europeus e internacionais" são contra Carmelo Ovono Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e contra Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo, segundo a Audiência Nacional, tribunal superior espanhol encarregado dos casos particularmente delicados.

Dirigente de um dos menores países africanos, com território equivalente ao de Alagoas, mas rico em petróleo — é o terceiro maior exportador da África subsaariana —, Obiang Nguema Mbasogo já foi considerado pela revista Forbes o oitavo presidente mais rico do mundo.

Estima-se que sua fortuna seja de mais de US$ 600 milhões. A ostentação é característica da família, que tem bens espalhados pelo mundo e o sobrenome envolvido em escândalos internacionais, incluindo no Brasil — em 2015, seu país virou enredo da Beija-Flor de Nilópolis no desfile das escolas de samba do Rio.

