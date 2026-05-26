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SELEÇÃO Justiça Federal em Pernambuco abre seleção para serviço voluntário em Direito Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por email até o dia 29 de maio; carga horária é de 20h semanais

A 15ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Prestação de Serviço Voluntário. A seleção, regulamentada pelo Edital Nº 25/2026, oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para a subseção judiciária do Estado.



O processo seletivo é voltado para estudantes maiores de 18 anos que estejam regularmente matriculados no curso de graduação em Direito.



Os interessados têm até o dia 29 de maio para enviar a documentação exigida para o e-mail oficial da seleção: [email protected]. No campo do assunto, deve constar a frase: “Inscrição – Prestação de serviço voluntário – 15ª Vara Federal”.

A atividade tem carga horária de 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, com possibilidade de flexibilização de horário mediante acordo.



Por se tratar de prestação de serviço voluntário, a função não gera vínculo empregatício ou obrigações trabalhistas e previdenciárias, mas a instituição oferece ajuda de custo para o transporte do selecionado.







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