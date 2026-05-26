Justiça Federal em Pernambuco abre seleção para serviço voluntário em Direito
Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por email até o dia 29 de maio; carga horária é de 20h semanais
A 15ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Prestação de Serviço Voluntário. A seleção, regulamentada pelo Edital Nº 25/2026, oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para a subseção judiciária do Estado.
Leia também
• JFPE abre seleção para estagiários no Recife e mais oito cidades; bolsa é de R$ 1.200
• JFPE condena tripulantes de barco com 3,6 t de cocaína; apreensão foi a maior no litoral do País
• Justiça Federal de Pernambuco nega pedido do MFP que solicitava o não afundamento de ex-porta-aviões
O processo seletivo é voltado para estudantes maiores de 18 anos que estejam regularmente matriculados no curso de graduação em Direito.
Os interessados têm até o dia 29 de maio para enviar a documentação exigida para o e-mail oficial da seleção: [email protected]. No campo do assunto, deve constar a frase: “Inscrição – Prestação de serviço voluntário – 15ª Vara Federal”.
A atividade tem carga horária de 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, com possibilidade de flexibilização de horário mediante acordo.
Por se tratar de prestação de serviço voluntário, a função não gera vínculo empregatício ou obrigações trabalhistas e previdenciárias, mas a instituição oferece ajuda de custo para o transporte do selecionado.