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Resposta 'Justiça foi feita', diz filho de motorista morto por Fernando Sastre em batida com Porsche Filho de Orlando Viana afirma que família lutou por condenação do motorista do Porsche, sentenciado a 17 anos de prisão pelo acidente

Lucas Silva, filho do motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana, afirmou que "a justiça foi feita" após a condenação de Fernando Sastre de Andrade Filho pelo acidente de trânsito que matou o pai dele em março de 2024, na zona leste de São Paulo.

Fernando foi condenado a 17 anos, um mês e dez dias de prisão, nesta sexta-feira (30), pela morte do motorista e pelas lesões causadas a um amigo que também estava no Porsche conduzido pelo empresário.

A sentença, que prevê o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado, foi anunciada na madrugada desta sexta-feira (30), após dois dias de julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

"Desde o começo, a gente lutou muito, corremos muito atrás disso, desde o inicio das investigações. O sentimento é de que a Justiça foi feita", relatou o filho da vítima.

Lucas ainda afirmou que ele e o irmão iam praticamente todos os dias na delegacia para acompanhar o inquérito. "Eu mesmo estava por dentro de tudo, das trocas de delegado, enfim, de tudo o que vocês acompanharam", disse.

Segundo ele, a condenação era algo que a família buscava desde a morte de Orlando." É o sentimento de que eu fiz o que pude fazer, o que estava ao meu alcance. Eu e meu irmão, digo, nossa família. E teve um resultado".

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, Sastre dirigia um Porsche quando atingiu a traseira do Renault Sandero conduzido por Viana. A perícia apontou que o veículo de luxo trafegava a 156 km/h, mais de três vezes o limite permitido na via, de 50 km/h. O motorista de aplicativo foi socorrido, mas morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.

O empresário voltava de uma festa acompanhado de Marcus Vinícius Machado Rocha, amigo que ficou gravemente ferido na colisão. O passageiro precisou passar por uma cirurgia para a retirada do baço. As investigações apontaram ainda que Sastre havia consumido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo

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