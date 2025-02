Justiça francesa anula condenação por assassinato do chileno Zepeda, que será julgado novamente

A- A+

O Tribunal de Cassação anulou, nesta quarta-feira (26), a pena de 28 anos de prisão imposta na França ao chileno Nicolás Zepeda, que agora será julgado pela terceira vez pelo assassinato da estudante japonesa Narumi Kurosaki em Besançon em 2016.

O jovem chileno foi condenado em apelação em dezembro de 2023 a 28 anos de prisão, a mesma pena que lhe havia sido imposta em primeira instância.

Ele agora será julgado pela terceira vez pelo assassinato da ex-namorada japonesa, disse o Tribunal de Cassação, acrescentando que a decisão não implica sua libertação.

O Tribunal anulou a decisão porque um dos investigadores utilizou apresentações em PowerPoint nas provas, que não haviam sido previamente comunicadas aos advogados de defesa, e que este mesmo investigador havia "de fato, e por sua própria iniciativa, realizado novos atos investigativos", segundo a decisão do Tribunal de Cassação.

"É uma verdadeira vitória e dá ao Sr. Zepeda a oportunidade de continuar alegando sua inocência neste terceiro julgamento", disse à AFP Patrice Spinosi, advogado do chileno no Tribunal de Cassação.

"Ele estava aguardando ansiosamente a decisão do Tribunal de Cassação, então ele está obviamente muito feliz por poder retornar perante os juízes e afirmar sua inocência mais uma vez", continuou Spinosi.

"Está obviamente cansado da prisão, mas continua muito combativo e espera que este terceiro julgamento lhe permita dizer a verdade e finalmente ser considerado inocente do crime", acrescentou.

Segundo o advogado, o novo julgamento poderia ser realizado em um prazo de "seis a 10 meses".

Terceira oportunidade

"Esta decisão confirma que houve uma campanha sustentada para violar o devido processo legal, com o objetivo de reforçar a fraca acusação apresentada pelo promotor neste caso", disse a família de Nicolás Zepeda em sua primeira reação em um comunicado.

"Como família, esperamos que o devido processo seja respeitado e que cheguemos à verdade".

A advogada da família Kurosaki, Sylvie Galley, indicou à AFP que ainda não havia conseguido falar com seus clientes.

O chileno de 34 anos sempre negou ter matado a estudante japonesa de 21 anos, apesar das várias provas contra ele.

A condenação em apelação ocorreu após um julgamento em dezembro de 2023 em Vesoul, que agitou a cidade de 15 mil habitantes no leste da França.

Durante todo o julgamento, o acusado, que estava em prisão preventiva desde 2020, negou as alegações: "Eu não sou assassino! Eu não matei Narumi!", reiterou na época.

A acusação sustenta que Zepeda retornou do Chile para a França no final de 2016, dois meses após terminar o relacionamento com a jovem, com o objetivo de reconquistá-la ou, se não fosse possível, matá-la.

Depois de espioná-la por vários dias no dormitório universitário em Besançon (leste), em 4 de dezembro de 2016, conseguiu encontrá-la e os dois foram jantar juntos. Ele então supostamente a matou em seu quarto.

