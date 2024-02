Justiça francesa arquiva denúncia por estupro contra ministro de Macron

A- A+

O Tribunal de Cassação francês rejeitou definitivamente nesta quarta-feira (14) o caso sobre acusações de estupro em 2009 contra o ministro do Interior, Gérald Darmanin, do governo do presidente Emmanuel Macron.

O tribunal superior confirmou que arquivou a queixa apresentada por Sophie Patterson-Spatz, que a Justiça havia ordenado em primeira instância em 2022 e em recurso um ano depois.

"Esta decisão marca o ponto final de um procedimento que dura sete anos para eventos que supostamente datam de quase 15 anos", celebraram os advogados de Darmanin, Mathias Chichportich e Pierre-Olivier Sur.

Sophie Patterson-Spatz, de 52 anos, o denunciou pela primeira vez em 2017 por atos que teriam ocorrido em Paris em 2009, quando Darmanin fazia parte do serviço jurídico do partido de direita UMP.

Leia também • Macron denuncia ataques de 7 de outubro como "maior massacre antissemita de nosso século" • Em giro ao centro, Macron troca questionada ministra da Educação Na época, ela entrou em contato com o agora ministro para obter o seu apoio na revisão de uma condenação de 2005 por chantagem e ligações mal-intencionadas de um ex-namorado. Na época, ela entrou em contato com o agora ministro para obter o seu apoio na revisão de uma condenação de 2005 por chantagem e ligações mal-intencionadas de um ex-namorado.

Segundo a mulher, durante uma festa, Darmanin, que na momento tinha 26 anos, deu a entender o seu possível apoio por meio de uma carta que enviaria ao Ministério da Justiça, em troca de uma relação sexual.

Ambos admitiram que tiveram relações sexuais, mas Patterson-Spatz afirmou que foi forçada. O ministro do Interior alegou ter cedido aos "encantos" de uma mulher "atrevida".

Embora o caso o perseguisse desde 2017, o presidente de centro-direita promoveu o seu então ministro das Contas Públicas para a pasta do Interior em 2020, cargo que renovou em 2022 após a sua reeleição.

Vários ministros de Macron estiveram envolvidos em acusações de estupro, apesar do combate à violência contra as mulheres ser uma das suas promessas eleitorais.

