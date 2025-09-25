MUNDO
Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy a 5 anos de prisão
O tribunal de Paris também solicitou a aplicação provisória da pena, que não seria suspensa caso o ex-presidente de 70 anos apresente recurso contra a sentença
A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão por associação criminosa, no caso sobre o suposto financiamento ilegal por parte da Líbia de sua campanha eleitoral de 2007.
O tribunal de Paris também solicitou a aplicação provisória da pena, que não seria suspensa caso o ex-presidente de 70 anos apresente recurso contra a sentença.
Leia também
• Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy em caso de financiamento ilegal líbio
• Após reunião com primeiro-ministro, sindicatos franceses convocam nova greve
• Adolescente de 14 anos é detido na França após esfaquear professora
Dentro de um mês, a Justiça deve informar Sarkozy sobre a data de sua eventual entrada na prisão.