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França

Justiça francesa condena professora por insultos contra aluna que tirou a própria vida

O caso de Evaëlle chocou a França e impulsionou uma mudança de legislação em 2022 para que o assédio escolar fosse considerado um crime.

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Os pais de Evaelle chegam ao tribunal de Versalhes para o julgamento de apelação de uma professora acusada de assédio após Evaelle, uma estudante de 11 anos do ensino fundamental, ter cometido suicídio.Os pais de Evaelle chegam ao tribunal de Versalhes para o julgamento de apelação de uma professora acusada de assédio após Evaelle, uma estudante de 11 anos do ensino fundamental, ter cometido suicídio. - Foto: Alain Jocard / AFP

A Justiça francesa condenou em apelação, nesta segunda-feira (13), a um ano de prisão com suspensão da pena, uma professora de francês por praticar bullying contra uma aluna de 11 anos, que acabou se suicidando em 2019.

O caso de Evaëlle, que se enforcou no seu quarto, chocou a França e impulsionou uma mudança de legislação em 2022 para que o assédio escolar fosse considerado um crime.

Desde o início de seu primeiro ano do ensino médio, os problemas se multiplicaram para Evaëlle, vítima de violência e insultos de seus colegas e humilhações de sua professora de francês.

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Durante a investigação, vários alunos da turma contaram que sua colega era alvo recorrente desta professora, que fazia "muitos comentários" e "gritava com frequência".

Embora um primeiro julgamento a tenha absolvido em 2025, o tribunal de apelação de Versalhes a condenou a um ano de prisão com pena suspensa por assédio escolar e várias multas.

Os magistrados também a proibiram de voltar a lecionar e a declararam culpada de acusar outro aluno. A acusada não estava presente na leitura do veredicto.

Os pais de Evaëlle receberam com lágrimas a sentença que reconhece a existência de assédio contra a filha por parte da professora do colégio Isabelle Autissier, de Herblay, noroeste de Paris.

Sua mãe, Marie Dupuis, agradeceu à Justiça por levantar "o véu sobre os maus-tratos infantis por parte de professores". "Há adultos que nos disseram que ainda têm pesadelos aos 40 anos", acrescentou.

Um dos episódios relatados durante o julgamento é quando a professora pediu a todos os colegas que respondessem à pergunta: "Por que Evaëlle se sente assediada e excluída?".

Diante do choro da aluna, a docente se irritou e ordenou que ela respondesse às perguntas. Aos pais, disse que foi "o pior dia da [sua] vida".

Perante o tribunal, a condenada, de 63 anos, negou ter tido um comportamento hostil com sua aluna: "Minha intenção não era colocá-la em apuros, mas ajudá-la".

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