Justiça francesa declara Marine Le Pen, líder da extrema direita, inelegível

A- A+

A Justiça francesa inabilitou nesta segunda-feira (31) a líder de extrema direita Marine Le Pen para se candidatar às eleições por um período que ainda será determinado, ao considerá-la culpada de desvio de fundos públicos europeus, uma decisão que pode frustrar suas ambições presidenciais para 2027.



"O objetivo é garantir que os representantes eleitos, como todos os cidadãos, não se beneficiem de um tratamento preferencial", afirmou a presidente do Tribunal Correcional de Paris, Bénédicte de Perthuis, ao anunciar a pena de execução imediata para Le Pen e os demais acusados.

Depois de conversar rapidamente com seu advogado, a líder do Reagrupamento Nacional (RN) deixou o tribunal sem aguardar pelas penas específicas que serão determinadas pela Justiça. Ela não falou com os jornalistas.

Veja também