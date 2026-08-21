Justiça indiana impõe novas medidas para proteger os elefantes

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A Suprema Corte da Índia determinou novas e rigorosas medidas para proteger os elefantes selvagens diante de sua crescente perda de habitat, uma decisão aplaudida por ativistas nesta sexta-feira (21).

O país mais populoso do mundo também abriga a maioria dos elefantes-asiáticos, uma espécie que, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), está em perigo de extinção e cujo habitat vem sendo cada vez mais fragmentado por rodovias e linhas férreas ou destruído por minas.

O Tribunal ordenou aos estados que impeçam o bloqueio e o desvio das rotas usadas pelos bandos para se deslocarem entre habitats cada vez mais reduzidos. Determinou a proibição das 'festas hullas', nas quais grupos afugentam os elefantes com "bolas de fogo" e estacas incendiárias.

Em outra decisão, a Suprema Corte determinou na terça-feira medidas mais rigorosas de proteção para os mais de 2.600 elefantes em cativeiro, que antes eram usados na derrubada de árvores e agora são empregados em atividades turísticas, de entretenimento e cerimônias religiosas.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), existem menos de 50.000 elefantes-asiáticos em estado selvagem; a maioria encontra-se na Índia, e outros no Sri Lanka e no Sudeste Asiático.

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