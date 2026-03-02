A- A+

RIO DE JANEIRO Justiça interroga Rogério Andrade e filho sobre bingo clandestino no Recreio Contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência

O bicheiro Rogério Andrade e seu filho Gustavo Andrade serão interrogados na tarde desta segunda-feira (2), em audiência que acontece na 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande , em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência.

A audiência está marcada para as 15h. Na ocasião, será analisada uma nova denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que aponta a ligação da família com a operação de um bingo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O processo, segundo o TJ, está sob segredo de justiça.

Gustavo foi preso com o pai em 2022, durante deflagração da Operação Calígula. Ambos eram acusados de explora uma rede de jogos ilegais na cidade. Em 2023, o filho de Rogério Andrade foi solto, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques. Em janeiro desse ano foi autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica usada por ele.

