Justiça interroga Rogério Andrade e filho sobre bingo clandestino no Recreio
Contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência
O bicheiro Rogério Andrade e seu filho Gustavo Andrade serão interrogados na tarde desta segunda-feira (2), em audiência que acontece na 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande , em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência.
A audiência está marcada para as 15h. Na ocasião, será analisada uma nova denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que aponta a ligação da família com a operação de um bingo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O processo, segundo o TJ, está sob segredo de justiça.
Leia também
• Justiça analisa pedido de transferência do contraventor Adilsinho para um presídio fora do RJ
• Adilsinho, contraventor da cúpula do jogo do bicho apontado como chefe da máfia do cigarro, é preso
Gustavo foi preso com o pai em 2022, durante deflagração da Operação Calígula. Ambos eram acusados de explora uma rede de jogos ilegais na cidade. Em 2023, o filho de Rogério Andrade foi solto, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques. Em janeiro desse ano foi autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica usada por ele.