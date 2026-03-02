Seg, 02 de Março

RIO DE JANEIRO

Justiça interroga Rogério Andrade e filho sobre bingo clandestino no Recreio

Contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência

Rogério de AndradeRogério de Andrade - Foto: Divulgação

O bicheiro Rogério Andrade e seu filho Gustavo Andrade serão interrogados na tarde desta segunda-feira (2), em audiência que acontece na 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O contraventor, que está em presídio federal de Campo Grande , em Mato Grosso do Sul, será ouvido por meio de videoconferência.

A audiência está marcada para as 15h. Na ocasião, será analisada uma nova denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que aponta a ligação da família com a operação de um bingo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O processo, segundo o TJ, está sob segredo de justiça.

Gustavo foi preso com o pai em 2022, durante deflagração da Operação Calígula. Ambos eram acusados de explora uma rede de jogos ilegais na cidade. Em 2023, o filho de Rogério Andrade foi solto, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques. Em janeiro desse ano foi autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica usada por ele.

