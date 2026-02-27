Sex, 27 de Fevereiro

ORIENTE MÉDIO

Justiça israelense suspende veto a ONGs humanitárias em Gaza

Entre as organizações que apoiaram o recurso estão Médicos Sem Fronteiras (MSF) e Oxfam

Um menino palestino procura material reciclável em um aterro sanitário tendo como pano de fundo prédios destruídos em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza - Foto: Bashar Taleb/AFP

A Suprema Corte de Israel suspendeu a proibição imposta pelo governo a 37 ONGs estrangeiras que atuam em Gaza e na Cisjordânia ocupada, em uma decisão publicada nesta sexta-feira (27), enquanto se aguarda uma decisão definitiva.

"Sem emitir qualquer opinião, ordena-se uma medida cautelar temporária", declarou a corte em sua decisão, em resposta a um recurso apresentado por diversas organizações humanitárias.

Entre as organizações que apoiaram o recurso estão Médicos Sem Fronteiras (MSF) e Oxfam, que buscam reverter a proibição após o governo israelense revogar seu status no país.

Em 1º de janeiro, Israel havia anunciado a proibição de acesso a 37 organizações de ajuda humanitária em Gaza, criticando-as por não fornecerem uma lista de seus funcionários.

A ONU, a União Europeia e outros atores internacionais criticaram essa decisão de Israel, que havia dado às ONGs até a meia-noite de 31 de dezembro para se adequarem às novas exigências.

 

