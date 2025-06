Justiça liberta líder independentista da Nova Caledônia

A- A+

A Justiça francesa libertou nesta quinta-feira (12) um líder independentista canaque que estava detido havia um ano no âmbito da investigação sobre os distúrbios ocorridos no início de 2024 no arquipélago francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul.

Christian Tein, de 57 anos, encontrava-se em prisão preventiva em Mulhouse-Lutterbach (leste da França).

Em uma videoconferência desde a prisão com o Tribunal de Apelações de Paris, ele se comprometeu a "responder às intimações da Justiça" e a viver com sua companheira na região da Alsácia (leste do país).

O tribunal decidiu colocá-lo em liberdade sob supervisão judicial.

"Finalmente, os juízes entenderam o cerne do processo", declarou um de seus advogados, François Roux.

Tein foi eleito em agosto de 2024 presidente da Frente de Libertação Nacional Canaque e Socialista (FLNKS, na sigla em francês).

Ele sempre negou ter feito apelos à violência e se considera um "preso político".

Também é o chefe da Célula de Coordenação de Ação de Campo (CCAT), uma organização que a Justiça acredita estar por trás dos distúrbios que eclodiram em 13 de maio de 2024 na Nova Caledônia, causando 14 mortes, incluindo dois gendarmes.

Esses distúrbios, os mais violentos desde a década de 1980, ocorreram no contexto da mobilização contra um projeto de ampliação do eleitorado nas eleições provinciais da Caledônia. Os independentistas acusaram o Executivo francês de querer enfraquecer a população indígena canaque.

