Justiça manda Jean Wyllys indenizar empresário bolsonarista em R$ 10 mil por post em rede social

A Justiça de São Paulo condenou o ex-deputado federal Jean Wyllys a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais ao empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, por ter feito uma publicação o chamando de disseminador de fake news.

Em julho, a Justiça já havia determinado a remoção imediata do conteúdo do Twitter (atual X). Nesta quarta-feira (8), o juiz Felipe Poyares Miranda, da 16ª Vara Cível da capital, determinou o pagamento de indenização pela postagem.

Em 2021, Wyllys escreveu que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e Otávio Fakhoury eram “peças da engrenagem bolsonarista de fabricação e disseminação de mentiras, fake news e outras fraudes em favor do governo”.

A publicação foi feita após Fakhoury ter discutido com o senador Fabiano Contarato (PT-ES), ao respostar no Twitter um erro gramatical do senador junto a um comentário preconceituoso. "O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário", disse o empresário. Marcos do Val saiu em defesa do petista na ocasião.

Fakhoury acionou a Justiça alegando que foi “caluniado, injuriado e difamado injustamente” por Wyllys. O magistrado, ao decidir, destacou que “há nítido nexo causal entre a conduta do réu e os danos verificados à honra, imagem e dignidade da parte autora” e foi “inequívoca” a intenção do ex-deputado em ofender o empresário, “tendo excedido do seu direito à liberdade de expressão e pensamento, situação esta que enseja o reconhecimento de danos morais”.

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O GLOBO procurou a defesa de Wyllys, que informou que "não foi citada" na ação e não foi intimada sobre a sentença.

Histórico judicial

Esta não é a única ação judicial que contrapôs judicialmente Wyllys, Fakhoury e do Val. Em 2021, por decisão do TJRJ, o senador chegou a ser condenado a pagar R$ 41,8 mil a Jean Wyllys por tê-lo associado erroneamente o ex-deputado a Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Já no ano passado, Wyllys foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais contra Fakhoury. O petista chamou o empresário de "criminoso".

