Justiça manda prender Verônica Costa, ex-vereadora condenada a 10 anos por torturar o ex-marido

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A Justiça mandou prender a ex-vereadora Verônica Costa, conhecida como "Mãe Loira do funk". Ela foi condenada a mais de dez anos e oito meses de prisão por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em 2011. O mandado foi expedido na segunda-feira pela 16ª Vara Criminal do Rio. Nesta quarta-feira, policiais tentaram cumprir a ordem, mas não encontraram Verônica em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Agentes da Divisão de Capturas da Polícia Civil também fizeram diligências em outros endereços, mas a ex-vereadora continua foragida.

Relembre o caso

Em fevereiro de 2011, Márcio Costa procurou a delegacia para acusar a vereadora Verônica Costa (PL), na época sua mulher, e quatro parentes dela de terem-no agredido por mais de 20 horas na casa onde viviam no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo a investigação, o irmão, a irmã, o cunhado e o padrasto da parlamentar, por ordem dela, teriam amarrado Márcio no banheiro. Ele contou que teve os pulsos e os pés amarrados com correntes e corda, além de terem jogado em seu corpo um produto químico e ameaçado atear fogo. O caso gerou um grande bate-boca entre os dois, através da imprensa, com acusações dos dois lados.

A vereadora foi condenada a dez anos e oito meses pelo crime. A decisão foi unânime da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, depois que o Ministério Público recorreu da sentença em primeira instância na qual a parlamentar havia recebido uma pena de cinco anos e dez meses.

Logo após o ocorrido, a vereadora acusou o ex-marido de ser usuário de drogas e de ter entrado na casa dela, sem consentimento, e levado vários objetos. Em meados de março daquele ano, Márcio apresentou um laudo que mostra resultado negativo para indícios de maconha e cocaína em seu sangue. O documento foi entregue na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Márcio também negou que tivesse levado objetos da casa da vereadora. A parlamentar, sempre negou que tivesse torturado o ex.

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