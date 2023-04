Justiça manda soltar mulheres acusadas de roubar 56 ovos de Páscoa em supermercado no Rio

A- A+

A Justiça do Rio revogou a prisão preventiva das três mulheres flagradas furtando 56 ovos de Páscoa e três pares de chinelo de um supermercado da Tijuca, na Zona Norte do Rio, no último dia 4. A decisão foi proferida pelo juiz Daniel Werneck Cottam, da 33ª Vara Criminal, nesta quinta-feira. Luara Aguiar Martins de Melo, de 18 anos, Larissa Yanka Rodrigues da Silva, 20, e Thaynara Miranda da Silva, 21, tiveram a prisão preventiva convertida em medidas cautelares e vão responder em liberdade.

Na decisão, o magistrado justificou a revogação da prisão pontuando que “no caso em análise, observa-se que não figuram presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, pois a custódia prisional das acusadas não se mostra como meio mais eficaz a justificar o tolhimento do direito constitucional de liberdade. (...) Ante o exposto, revogo a prisão preventiva das acusadas, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e VI, do CPP, sem prejuízo de posterior análise acerca de sua necessidade."

De acordo com a decisão, as três acusadas terão que cumprir medidas cautelares. Elas deverão comparecer bimestralmente em juízo e não poderão se ausentar da comarca onde residem por período superior a cinco dias sem autorização prévia.



Relembre o caso

No episódio, as três mulheres estavam com outras três menores de idade. Segundo o G1, elas colocaram os itens em bolsas de mercado e tentaram sair sem pagar, mas foram abordadas e armaram confusão com os seguranças da loja. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). As mulheres foram presas e as menores, apreendidas.

