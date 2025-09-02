Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
condenação

Justiça mantém condenação de Leo Picon por gravar e chamar criança de "traficante do Recife"

Indenização por danos morais também foi elevada de R$ 60 mil para R$ 100 mil

Reportar Erro
Durante passagem pela capital pernambucana, influenciador Leo Picon chamou criança de "traficante do Recife"Durante passagem pela capital pernambucana, influenciador Leo Picon chamou criança de "traficante do Recife" - Foto: Instagram/Reprodução

A Justiça de Pernambuco manteve a condenação do influenciador Leo Picon por filmar e chamar uma criança de "traficante do Recife", e compartilhar a gravação nas redes sociais. A indenização por danos morais também foi elevada para R$ 100 mil.

O vídeo foi gravado no bairro do Pina, na Zona Sul da Capital pernambucana, em 30 de agosto de 2021, e compartilhado no Instagram no influenciador, para milhões de seguidores. Na gravação, Leonardo Picon avisa que vai falar com um “traficante do Recife” e se aproxima do menor para pedir informação sobre a localização de um clube de festas. 

Após a repercussão negativa, a família ingressou com ação judicial na justiça pernambucana. A criança desenvolveu “transtorno do estresse pós-traumático”, que foi atestado pela perícia judicial. 

No início do processo, a 11ª Vara Cível da Capital - Seção B - concedeu liminar na qual obrigou o réu a arcar com os custos do tratamento psicológico do menor e o condenou a pagar a indenização de R$ 60 mil a título de danos morais.

Leia também

• Protesto interdita cruzamento com a avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife

• PMs são abordados por criminosos a caminho de batalhão e têm armas e moto roubadas no Recife

• Recife recebe pela 1ª vez a Mara Cakes Fair

A defesa do influenciador entrou com recurso alegando que Leo Picon havia gravado o conteúdo com objetivo humorístico e sem a intenção de ofender a criança.

No último dia 26 de agosto, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) avaliou e negou provimento à apelação do réu contra a sentença da 11ª Vara Cível da Capital.

Relator do recurso, o desembargador Marcelo Russell Wanderley esclareceu que a liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser exercida em detrimento da honra e da imagem de terceiros, especialmente de crianças e adolescentes.

“O ambiente digital, com seu alcance global e instantâneo, amplifica o potencial lesivo de condutas como a do recorrente. A viralização do vídeo nas redes sociais e na imprensa tornou o dano ainda mais grave e duradouro. Assim, a responsabilidade civil na internet exige cautela e respeito aos direitos da personalidade, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis aos efeitos nocivos do cyberbullying”, analisou o magistrado. 

Segundo o desembargador, o aumento do valor de indenização moral de R$ 60 mil para R$ 100 mil foi aplicado para se adequar à capacidade econômica do réu e alcançar o caráter pedagógico e desestimulador de novos ilícitos. 

“Trata-se de um influenciador digital com grande poder aquisitivo, que aufere lucro com suas publicações, inclusive com as que geram polêmica, e seus atos possuem resultados instantâneos. Só há um remédio para quem sofre o desgosto de ter sua imagem e personalidade danificados pelo ato: a reparação do dano. Neste caso, é necessário que o valor seja suficientemente expressivo a ponto de inibir a prática de novos ilícitos e demonstrar a reprovabilidade da conduta”, afirmou o desembargador.

O magistrado também manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao réu no percentual de 2% sobre o valor atribuído à causa, atribuída pela 11ª Vara Cível da Capital. A multa foi estabelecida porque o réu nomeou com a descrição “Parece brincadeira” o comprovante de pagamento via Pix destinado ao tratamento psicológico da criança, em manifestação de ironia e discordância com relação ao cumprimento da ordem judicial.

"Deve-se levar em consideração, ainda, a conduta do recorrente Leonardo Picon Froes que mesmo após decisão judicial em seu desfavor, faz uma ironia (ou sarcasmo), ao incluir a observação 'parece brincadeira' no comprovante de pagamento do tratamento do menor. Em virtude do fato, o juízo sentenciante, acertadamente, aplicou ao apelante Leonardo Picon Froes multa em virtude de ato atentatório à dignidade da justiça”, destacou o magistrado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter