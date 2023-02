Justiça mantém prisão de mãe de economista por morte de dubladora

A- A+

O juiz Adriano Celestino Santos, auxiliar do I Tribunal do Júri, negou a revogação da prisão preventiva de Eliane Gonçalves Vasconcellos Costa, que, com o filho, o economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, é ré pelo homicídio e a ocultação do corpo da dubladora Cristiane Louise de Paula da Silva. A vítima era responsável, entre outras, pela voz da personagem Margarida, da Disney, e foi morta em seu apartamento, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e teve o cadáver escondido em uma área de vegetação da Praia de Grumari, na Zona Oeste.

Na decisão, o magistrado afirma que o crime é gravíssimo: “Os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, tanto na pessoa do suposto executor Pedro Paulo, quanto na pessoa de Eliane, mãe de Pedro Paulo, sobretudo na participação de ocultação do cadáver da vítima. Outrossim, já foi indeferido outro pedido de revogação formulado pela defesa da acusada Eliane, sendo certo que nada de novo foi apresentado pela defesa que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar decretada nos autos, estando íntegros os motivos que a ensejou. A natureza do crime e sua gravidade, sobretudo pelas circunstâncias que ocorreu, demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública.”

O juiz ainda pontua que a prisão preventiva é “medida cautelar que visa garantir a efetividade do processo, visando a busca da verdade real, sendo imprescindível sua manutenção para garantia da instrução processual”. “Além disso, a prisão cautelar também deve ser mantida por conveniência da instrução criminal. Registre-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, que conhecem os acusados, precisam ser confirmados em juízo, devendo ser garantido a elas o direito de prestarem seus depoimentos livres de qualquer temor ou insegurança, o que não estaria resguardado com a liberdade dos denunciados”, escreve Adriano Celestino Santos.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em 22 de julho de 2021, o Grupo de Local de Crime (Gelc) da especializada foi acionado para periciar o corpo de Cristiane Louise, que estava envolto em lençóis e sacos de lixo e apresentava lesões causadas por facadas ou outro objeto cortante. Na delegacia, familiares e amigos de trabalho da dubladora contaram que ela estava desaparecida havia alguns dias, o que os motivou a ir ao apartamento dela, na Rua Joaquim Nabuco.

Em depoimento, eles narraram ainda que a vítima morava sozinha, mas há algumas semanas estava abrigando Pedro Paulo, que ficou com uma chave da porta de entrada. Ele também passou a ser conhecido pelos funcionários do condomínio. Ao ser questionado sobre o sumiço de Cristiane, ele disse que ela estava bem e havia viajado com um namorado para Mangaratiba, na Costa Verde fluminense.

Aos policiais, o economista relatou que falara com a amiga, pessoalmente, pela última vez às 20h de 17 de julho, quando ela saiu de casa dizendo que ficaria “off” por 15 dias, sem telefone celular, e pediu que cuidasse de seus dois cachorros. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça, no entanto, Pedro acabou por confessar o homicídio da dubladora.

Ele alegou que, utilizando uma faca, agiu em legítima defesa contra Cristiane Louise, que estaria com transtornos mentais, dizendo-se "possuída pelo demônio" e aparentava estar sob efeito de entorpecente, remédios controlados e bebida alcoólica. Ele contou ainda que teve o auxílio de sua mãe e de outra pessoa, ainda não identificada, para sumir com o corpo.

Além de Margarida, da Disney, Cristiane também dublou vários outros personagens na televisão, no cinema e também no universo dos jogos eletrônicos. Ela deu voz, por exemplo, à Senhorita Morello, professora do protagonista no seriado "Todo mundo odeia o Chris". Ela também participou da dublagem de animações de sucesso como "Os Simpsons", "Happy Feet: o Pinguim", "O espanta tubarões" e "Carros". Já nos games, a dubladora esteve em títulos consagrados como "Halo", "League of Legends" e "Overwatch".

