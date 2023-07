A- A+

RIO DE JANEIRO Justiça mantém prisão de Monique Medeiros em audiência de custódia Mãe do menino Henry Borel foi novamente presa por determinação do Gilmar Mendes

Monique Medeiros, que responde por tortura e homicídio do próprio filho, o menino Henry Borel, teve a prisão preventiva mantida pela justiça. A decisão foi tomada após a mãe do menino ser submetida, nesta sexta-feira (7), a uma audiência de custódia, realizada na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte do Rio.

Ré por tortura e homicídio contra o filho, Monique foi presa novamente nesta quinta-feira, na casa da mãe dela, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O recurso pedindo a volta de Monique à prisão foi apresentado pelo pai da criança, Leniel Borel. Ele comemorou a decisão do STF: "Glória a Deus! Gratidão eterna ao STF, que está fazendo justiça pelo nosso Henry Borel assertivamente em todas as fases do processo", disse o pai por meio de nota.

Volta para a cadeia

Segundo Gilmar, a decisão do STJ "não apenas se divorcia da realidade dos autos, como também afronta jurisprudência pacífica" do STF, o que justifica a nova ordem de prisão".

Para o ministro, "não há como concordar, com a devida vênia, com as afirmações de que a prisão preventiva teria sido decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito".

"O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve o cuidado de apontar, nos autos, elementos concretos que apontam para a gravidade, em tese, das circunstâncias e da forma de cometimento do delito", afirmou Gilmar na decisão.

Prisão 'imprescindível'

Em nota, Leniel Borel disse que a prisão de Monique é "imprescindível", já que ela foi "pronunciada pelos crimes de homicídio, tortura e coação no curso do processo".

"Este recurso é uma vitória para todas as vítimas do Brasil, que estão sendo anuladas no processo judicial criminal. Hoje vimos o Min. Gilmar Mendes fazendo justiça pelo meu filhinho e todas as crianças do Brasil", disse Borel.

Cristiano Medina da Rocha, advogado que representa Leniel, classificou a decisão como "marco histórico".

Por que Monique Medeiros voltou para a cadeia?

"Há provas robustas de que a liberdade de Monique configura risco concreto para a ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, motivo pelo qual, a justiça foi restabelecida com a decretação de sua prisão", disse.

Procurados, os advogados Camila Jacome, Hugo Novais e Thiago Minagé, que representam Monique, informaram que estão analisando a decisão para apresentarem o recurso cabível.

