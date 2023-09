Justiça mantém prisão de suspeito de espancar ator na Zona Sul do Rio

A- A+

O juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Custódia de Benfica, na Zona Norte do Rio, confirmou a validade e converteu em preventiva, nesta segunda-feira, o auto de prisão em flagrante do estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre. Ele havia sido detido por policiais militares, no último sábado, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após espancar com socos o ator e influenciador Victor Meyniel Rocha. A agressão, flagrada por uma câmera de segurança, teria ocorrido por questões homofóbicas, horas após o agressor e a vítima terem se conhecido em uma boate.

No despacho da decisão, o juiz afirmou que o suspeito foi extremamente cruel e violento, demonstrando uma personalidade desequilibrada. "... Tenho como necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para garantia da ordem pública, em razão da elevada gravidade concreta do delito, na medida em que o custodiado, de forma extremamente violenta e cruel, supostamente agrediu a vítima, desferindo contra esta vários socos no rosto e na cabeça, levando-a, inclusive, a perder os sentidos por alguns instantes, circunstâncias que demonstram sua personalidade violenta e desequilibrada", escreveu o magistrado.

Depois de deixar a boate, a vítima e o agressor foram para a residência deste último. Segundo a audiência de custódia, após uma mulher chegar ao apartamento, Yuri passou a demonstrar um comportamento agressivo e nervoso, expulsando o ator do imóvel. Na portaria, a vítima teria mencionado que não precisava ser tratada daquela maneira, já que ambos teriam "ficado". Neste instante, o suspeito ficou alterado após a vítima expor sua sexualidade, passando a agredir com socos no rosto e na cabeça. " Infere-se, portanto, que a extrema violência praticada pelo custodiado contra a vítima se deu, em tese, por questões ligadas à orientação sexual, atitudes que precisam ser impreterivelmente repudiadas", escreveu o juiz em outro trecho da decisão.

Ao ser preso por PMs, o suspeito teria se identificado como militar da Aeronáutica. Por conta disso, Yuri de Moura Alexandre está respondendo por crime de lesão corporal, falsidade ideológica e por praticar ou induzir discriminação por raça, etnia, religião ou sexo.

Após a agressão, no Twitter, o ator e influenciador enalteceu a sua rede de apoio, sem mencionar o ocorrido: "Não sei o que seria de mim sem essa rede de apoio que tenho e valorizo a cada dia mais", disse Victor.

Esta não foi a primeira vez que o ator foi vítima de homofobia. Em setembro de 2017, ele contou em seu Twitter que havia sofrido um ataque homofóbico enquanto voltava do Rock in Rio. Na ocasião, ele publicou uma foto em que era possível ver seu nariz com um corte, sangrando. “Pra quem diz que homofobia não existe, bom dia e boa semana”, escreveu, na época, o ator e influenciador.

