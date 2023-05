A- A+

MUNDO Justiça mexicana sentencia a seis anos mulher que matou seu estuprador: "Excesso de legítima defesa" Condenação foi alvo de críticas de coletivos feministas, que questionam papel do Judiciário do país contra casos de violência de gênero

Uma juíza sentenciou uma mexicana que matou em legítima defesa o homem que a estuprou a seis anos de prisão, uma decisão que gerou críticas ao papel da Justiça contra a violência de gênero.



Roxana Ruiz, de 23 anos, foi presa há dois anos pela morte de um homem que a agrediu sexualmente no populoso município de Nezahualcóyotl, no estado central do México, região do país onde mais se cometem feminicídios, segundo estatísticas oficiais.

Ruiz foi condenada na segunda-feira a seis anos de prisão e a pagar 285 mil pesos (cerca de R$ 80 mil) à família do agressor, que a processou, disse Ángel Carrera, advogado da mulher, a repórteres. Segundo Carrera, o juiz considerou que na reação de Ruiz houve um "excesso de legítima defesa".

— Eles apontaram uma pena que consideramos alta, que não se justifica e que não estabelece porque a magistrada chegou a essa conclusão — disse o jurista.

A mulher, que tem 10 dias para recorrer da decisão, passou nove meses na prisão até que um tribunal lhe concedeu liberdade condicional.

Em carta escrita na prisão, Ruiz disse que depois de tomar uma cerveja com uma amiga, um homem que ela conheceu naquela ocasião insistiu em acompanhá-la até em casa. Chegando lá, pediu-lhe que passasse a noite, alegando que morava longe.



Contudo, quando ela estava descansando, ele a agrediu sexualmente, bateu nela e ameaçou matá-la, segundo seu depoimento, no qual ela garante que ao se defender o sufocou com uma camiseta. No dia seguinte ela foi presa.

Após a audiência, Ruiz disse que estava desapontada com o sistema de Justiça mexicano.

— Se eu não tivesse me defendido, seria eu quem estaria morta — disse ela a repórteres.

O coletivo "Nos queremos vivas", que tem acompanhado o caso, sustentou que "nenhuma mulher deve ser presa por (...) salvaguardar a vida que o Estado não garante", segundo um comunicado.

"O Estado prefere nos ver mortas", expressou a seu lado o coletivo feminista Paste Up Morras, somando-se à onda de críticas que desencadeou a condenação nas redes sociais, onde alguns usuários a chamaram de "vergonhosa".

O México, com 126 milhões de habitantes, registrou 3.754 assassinatos de mulheres no ano passado, dos quais 947 foram classificados como feminicídios, segundo o governo. Cerca de 11 assassinatos de mulheres são registrados diariamente no país.

