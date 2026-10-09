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Rio de Janeiro Justiça Militar recebe denúncias contra oito PMs que participaram de operação nos complexos da Penha Agentes responderão por crimes como invasão de domicílio, furto de bens de e comidas de moradores

A Auditoria da Justiça Militar recebeu, nesta quinta-feira, três denúncia do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESP/MPRJ) contra oito policiais militares que participaram da Operação Contenção, realizada em outubro de 2025 nos Complexos da Penha e do Alemão e que resultou em 122 mortes.

Os agentes responderão por crimes como invasão de domicílio, furto de bens de moradores (incluindo comida), recusa de obediência e obstrução do registro das ações, conforme noticiou o blog do jornalista Ancelmo Gois, de O GLOBO.

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De acordo com o MPRJ, os policiais desobedeceram a ordens superiores ao retirar as câmeras operacionais portáteis (COPs) das fardas, guardá-las em viaturas ou bolsas de hidratação e cobrir os equipamentos para impedir as gravações.

Uma das denúncias aponta que, no dia da operação, o segundo-tenente Roger Pereira Folhadella, os segundos-sargentos Leandro Neves Ribeiro e Emanuel D’Azevedo Ferreira, o subtenente Paulo Cesar da Cruz Telles e o cabo Thiago Leandro da Silva desobedeceram a ordens superiores ao retirarem as câmeras operacionais portáteis (COPs) de suas fardas.

Tendo assim, descumprido instrução normativa da Polícia Militar e impedindo o registro regular da ação.

Já o cabo Iassui Santos Rocha Junior foi denunciado por obstruir a câmera que portava.

Os policiais Roger, Thiago, Iassui e Leandro também foram denunciados por invadir uma residência da comunidade após arrombarem o portão do imóvel, que estava vazio.

Paulo Cesar, segundo a denúncia, além da invasão de domicílio, também foi denunciado por furtar um picolé da geladeira de uma das residências.

Em outra denúncia, o GAESP/MPRJ apontou que, em uma área diferente da comunidade, o subtenente Jefferson Ferreira Braga e o cabo Ewerton Guimarães da Silva também retiraram as câmeras de suas fardas, impossibilitando o registro da ação.

Enquanto o subtenente deixou o equipamento dentro de uma viatura, o cabo guardou a câmera em uma bolsa de hidratação, impedindo a gravação de imagens da atividade policial.

Uma série de medidas foram adotadas pelo MPRJ após a Operação Contenção, no âmbito da investigação independente conduzida pelo GAESP/MPRJ.

As providências iniciais incluem a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) autônomo, o monitoramento em tempo real pelo plantão de operações e o acionamento dos protocolos previstos na ADPF 635.

Também foram requisitados, na fase inicial, dados e documentos às secretarias de Estado de Polícia Militar e de Polícia Civil. Igualmente foram ouvidos agentes públicos responsáveis pelo planejamento da operação e que exerceram funções decisórias no dia dos fatos, além de terem sido realizadas perícias próprias e complementares no Instituto Médico Legal.

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O trabalho também se desenvolve no eixo técnico-científico, além da investigação da atuação policial e do contato com os familiares das vítimas.

Nessa frente, o GAESP, juntamente com a Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia da Coordenadoria de Inteligência da Investigação (DEDIT/CI2/MPRJ), produziu laudos relativos às vítimas da operação e analisa mais de 3.600 horas de gravações das câmeras corporais da PMERJ.

Também foi expedido, em dezembro de 2025, no campo preventivo e de comprole externo, recomendação aos secretários de Estado de Segurança Pública, de Polícia Civil e de Polícia Militar para a edição de um Protocolo Conjunto de Atuação em operações policiais, com medidas de redução de riscos, mitigação de danos e contenção da letalidade.

Em março deste ano, uma nova recomendação foi dirigida às mesmas autoridades, com o objetivo de aprimorar o planejamento, a execução e o monitoramento do uso das câmeras operacionais portáteis (COPs), visando a aumentar a eficácia dessa ferramenta tecnológica.

O MPRJ informou que, até o momento, por meio do GAESP/MPRJ e das Promotorias de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar, apresentou seis denúncias contra 17 policiais militares por ilegalidades praticadas durante a operação, envolvendo apropriação de armamento, furto de peças de veículos, invasões de domicílio, constrangimento de moradores, subtração de bens e tentativas de obstrução ou desligamento de câmeras corporais.

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