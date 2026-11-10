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paraguai Justiça paraguaia faz busca na casa de Peña em Assunção e rastreia desvios de dinheiro Foram apreendidos documentos, celulares, gravações de câmeras de segurança, tablets e computadores

O Ministério Público do Paraguai realizou na segunda-feira (9) uma operação de busca e apreensão na residência do presidente destituído Santiago Peña, em Assunção, e anunciou consultas junto aos Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear possíveis recursos desviados do banco digital Ueno Bank, que entrou em colapso.

A operação na residência de Peña, na capital paraguaia, durou quase cinco horas. Foram apreendidos documentos, celulares, gravações de câmeras de segurança, tablets e computadores.

"Foi uma operação bastante importante e acreditamos que o resultado foi positivo pela quantidade de documentos que encontramos", afirmou a promotora Elena Fiore a jornalistas, entre eles da AFP.

O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, devido a problemas de solvência. Peña foi destituído três dias depois, em um julgamento político no Senado, e ficou sob prisão preventiva. Seu então vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu como novo chefe de Estado.

O Ministério Público também realizou, nesta segunda-feira, uma operação de busca e apreensão em uma unidade do Ueno Bank e apreendeu documentos sobre investimentos de Peña. Com base nesse material, solicitou cooperação internacional para o congelamento de criptoativos em Luxemburgo, informou o órgão.

Mais cedo, o Ministério Público havia informado que "trabalha para localizar e garantir bens no exterior, com o objetivo de repatriá-los e indenizar as vítimas" do colapso do Ueno Bank, que afetou cerca de três milhões de correntistas, metade da população do Paraguai.

"Para isso, mantém contato com autoridades de Luxemburgo e da Argentina, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ofereceu sua colaboração", acrescentou o órgão.

Desde quinta-feira, cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de US$ 340 milhões (R$ 1,87 bilhão, na cotação atual), segundo dados do Banco Central.

Esta é uma primeira fase de restituição, não da devolução da totalidade do dinheiro depositado no banco. Na segunda-feira, começaram a receber adiantamentos de até US$ 20 mil (R$ 110.280) os clientes com depósitos superiores a esse valor, assim como aqueles que possuem dívidas com o banco, das quais são descontadas as parcelas vencidas.

No entanto, o fundo de garantia não cobrirá reembolsos superiores a US$ 36 mil (R$ 198.504) por conta, o que gera incerteza sobre o destino dos recursos públicos que estavam depositados no Ueno, entre eles contribuições previdenciárias.

"Santi Peña foi embora, Alliana ficou. Temos confiança de que ele tome providências e retire todos os criminosos que roubaram nossas contribuições previdenciárias", disse à AFP María Fernandez, de 62 anos, durante um protesto de professores em Assunção.

Embora o novo presidente tenha sido denunciado no mesmo processo que Peña por supostas ligações com o Ueno, ele não foi formalmente acusado, e o Congresso desistiu de submetê-lo a um julgamento político.

O Ministério Público acusa Peña de ter usado sua influência para favorecer o Ueno, um banco digital com apenas três anos de existência, já que manteve até 2025 participação acionária no grupo que controlava a instituição.

Ele é acusado de capitalizar o banco com milhões em recursos públicos e de ocultar ou minimizar seus problemas financeiros, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

Série de operações de busca e apreensão

O Ministério Público também realizou, nesta segunda-feira, uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, que está sob prisão preventiva e foi formalmente acusado no processo.

Em outra operação, foram apreendidos carros de luxo supostamente pertencentes a dirigentes do Ueno.

A Justiça conduz duas investigações paralelas: uma sobre Peña e Carvallo, por suas ligações com o banco, e outra sobre os dirigentes da instituição, oito dos quais estão presos.

O Ministério Público ainda precisa abrir um cofre descoberto no domingo durante uma operação de busca e apreensão em outra residência de Peña, localizada a cerca de 50 km de Assunção.

Os investigadores avaliam pedir a colaboração da esposa de Peña, Leticia Ocampos, para desbloquear o cofre, explicou o promotor Christian Benítez ao jornal ABC. Também poderá ser realizada uma detonação controlada.

A mansão foi financiada parcialmente com empréstimos do Ueno, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaliam a seis vezes o salário presidencial de Peña.

Protestos

Funcionários das numerosas empresas do grupo Vázquez, proprietário do Ueno e que emprega cerca de 6 mil pessoas, protestaram nesta segunda-feira contra o bloqueio de suas contas e reivindicaram autorização para procurar novos empregos.

"Estou preocupada em conseguir chegar ao fim do mês, em não ter dinheiro para pagar minhas continhas e minhas prestações", comentou à AFP Larisa Koenig, que até a semana passada trabalhava na empresa de tecnologia ITTI Digital, pertencente ao grupo.

Paralelamente, professores foram às ruas para exigir a recuperação dos recursos previdenciários retidos no Ueno. O protesto provocou a suspensão das aulas.

Alliana se reuniu com representantes dos sindicatos e demonstrou estar "bastante colaborativo e seguro de que é possível devolver os valores" da previdência social, disse à AFP Rafael Resquín, presidente da União Nacional dos Educadores.

Resquín afirmou que os sindicatos tentarão dar um "voto de confiança" ao novo governo, mas fez uma advertência: "Se essa confiança for quebrada, nós iremos às ruas".

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