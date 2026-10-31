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CASO EPSTEIN Justiça rejeita ação de US$ 10 bi de Trump contra "Wall Street Journal" por carta a Epstein juiz Darrin Gayles, de Miami, concluiu que Trump não conseguiu demonstrar que os réus fizeram declarações difamatórias com dolo efetivo

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou neste sábado, 31, a ação de US$ 10 bilhões movida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra o Wall Street Journal e o magnata da mídia Rupert Murdoch por uma reportagem sobre suas ligações com o financista americano denunciado por crimes sexuais Jeffrey Epstein.

O juiz Darrin Gayles, de Miami, concluiu que Trump não conseguiu demonstrar que os réus fizeram declarações difamatórias com dolo efetivo, requisito previsto na legislação americana.

A decisão extinguiu o processo de forma definitiva, impedindo que a mesma ação seja apresentada novamente.

O magistrado afirmou que Trump estava "se agarrando a qualquer argumento" e que a ação tentava "fabricar" falhas na reportagem investigativa do jornal.



A reportagem, publicada no ano passado, descrevia uma carta de conteúdo sexualmente sugestivo, acompanhada do desenho de uma silhueta de mulher, que teria o nome de Trump e integraria um álbum organizado para o aniversário de 50 anos de Epstein, em 2003.



O presidente negou ter escrito a mensagem e classificou a publicação como "falsa, maliciosa e difamatória".



Gayles já havia rejeitado a ação em abril, mas permitiu que Trump apresentasse uma versão reformulada da queixa, protocolada em maio.

Na decisão deste sábado, o juiz afirmou que as alegações de intenção maliciosa eram vagas, por vezes "inconsistentes e insuficientes" para demonstrar que o jornal publicou informações que sabia serem falsas ou com desprezo imprudente pela verdade.



O magistrado observou também que a reportagem do Wall Street Journal não ignorou a negativa de Trump, mas informou aos leitores que o presidente contestava a autenticidade da carta e negava sua autoria.

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