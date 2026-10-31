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CASO EPSTEIN

Justiça rejeita ação de US$ 10 bi de Trump contra "Wall Street Journal" por carta a Epstein

juiz Darrin Gayles, de Miami, concluiu que Trump não conseguiu demonstrar que os réus fizeram declarações difamatórias com dolo efetivo

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O presidente negou ter escrito a mensagem e classificou a publicação como "falsa, maliciosa e difamatória".O presidente negou ter escrito a mensagem e classificou a publicação como "falsa, maliciosa e difamatória". - Foto: Kent Nishimura/AFP

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou neste sábado, 31, a ação de US$ 10 bilhões movida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra o Wall Street Journal e o magnata da mídia Rupert Murdoch por uma reportagem sobre suas ligações com o financista americano denunciado por crimes sexuais Jeffrey Epstein.

O juiz Darrin Gayles, de Miami, concluiu que Trump não conseguiu demonstrar que os réus fizeram declarações difamatórias com dolo efetivo, requisito previsto na legislação americana.

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A decisão extinguiu o processo de forma definitiva, impedindo que a mesma ação seja apresentada novamente.

O magistrado afirmou que Trump estava "se agarrando a qualquer argumento" e que a ação tentava "fabricar" falhas na reportagem investigativa do jornal.

A reportagem, publicada no ano passado, descrevia uma carta de conteúdo sexualmente sugestivo, acompanhada do desenho de uma silhueta de mulher, que teria o nome de Trump e integraria um álbum organizado para o aniversário de 50 anos de Epstein, em 2003.

O presidente negou ter escrito a mensagem e classificou a publicação como "falsa, maliciosa e difamatória".

Gayles já havia rejeitado a ação em abril, mas permitiu que Trump apresentasse uma versão reformulada da queixa, protocolada em maio.

Na decisão deste sábado, o juiz afirmou que as alegações de intenção maliciosa eram vagas, por vezes "inconsistentes e insuficientes" para demonstrar que o jornal publicou informações que sabia serem falsas ou com desprezo imprudente pela verdade.

O magistrado observou também que a reportagem do Wall Street Journal não ignorou a negativa de Trump, mas informou aos leitores que o presidente contestava a autenticidade da carta e negava sua autoria.

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