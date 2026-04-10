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rio de janeiro Justiça retoma nesta sexta (10) julgamento de acusado por morte do contraventor Fernando Iggnácio Sessão do júri havia sido suspensa após o depoimento de seis testemunhas e da exibição em vídeo de outros três depoimentos. Crime ocorreu em 2020

O julgamento de Rodrigo da Silva das Neves, um dos acusados de participação na execução do contraventor Fernando Iggnácio, ocorrida em 2020, será retomado às 10h desta sexta-feira, pelo I Tribunal do Júri da Capital. A sessão havia sido suspensa, após o depoimento de seis testemunhas e da exibição em vídeo de outros três depoimentos. Antes da suspensão, no momento do interrogatório, Rodrigo optou por permanecer em silêncio.

Os irmãos Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, também acusados de participação no crime decidiram dispensar seus advogados, por discordarem da estratégia de defesa, ainda no início da sessão de julgamento. A medida suspendeu o júri dos dois, que ocorrerá em outra data ainda a ser decidida.

O júri popular dos acusados de executar o bicheiro Fernando Iggnácio, em 2020, teve início nesta quinta-feira, em sessão presidida pelo juiz Thiago Portes Vieira de Souza, no plenário do I Tribunal do Júri da Capital.

Além dos três réus, que respondem pela execução da vítima, o bicheiro Rogério Andrade foi denunciado como mandante do crime. Entretanto, o processo dele não foi incluído nesta sessão de julgamento. Ygor Rodrigues Santos da Cruz, também suspeito de participar da ação, foi encontrado morto em 2022.

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Fernando Iggnácio foi executado no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, após retornar de sua casa de praia em Angra dos Reis, na Costa Verde. Fernando Iggnácio e Rogério Andrade eram, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade, que morreu em 1997.

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