Integração Justiça: TJPE inicia 31ª Semana da Paz em Casa com ações integradas no Estado Mobilização prioriza julgamentos, promove debates e leva informação sobre violência doméstica a diversos municípios

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) iniciou, nesta segunda-feira (24/11), a 31ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, mobilização nacional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa concentra esforços para acelerar processos relacionados à violência doméstica e reúne atividades internas e externas que seguem até a sexta-feira (28/11).

Durante a semana, varas especializadas priorizam julgamentos, audiências, despachos e sentenças envolvendo mulheres. Além do esforço concentrado, equipes levam informação sobre prevenção à violência doméstica a 14 shoppings do Estado, ao Aeroporto do Recife, à Estação Central do Metrô e ao Mercado de Casa Amarela.

Nesses pontos, o público tem acesso a orientações sobre a Lei Maria da Penha e sobre canais de apoio, com equipes especializadas e divulgação de materiais educativos.

Projeto Boyzinho de Respeito apresenta resultados

Ainda nesta segunda (24/11), ocorre na Esmape a apresentação dos resultados do projeto Boyzinho de Respeito, que trabalhou formação de jovens entre 13 e 30 anos sobre saúde mental, masculinidades e prevenção à violência. A ação envolveu atividades presenciais em escolas e trilhas gamificadas.

Debates sobre masculinidades e prevenção

Na terça (25/11), o Programa Reconstruir promove uma roda de conversa com homens servidores terceirizados do Fórum Rodolfo Aureliano, abordando desigualdades de gênero e violência contra a mulher. Uma segunda roda de conversa ocorre sábado (29/11) com trabalhadores da construção civil.

O Reconstruir desenvolve grupos reflexivos com homens autores de violência, discutindo masculinidades, relações interpessoais e prevenção de reincidências.

Profissionais de beleza recebem orientação

Também na terça (25/11), o projeto Mãos Empenhadas contra a Violência realiza ação no Outlet da Beleza, em Olinda, das 9h às 16h. A proposta é orientar profissionais de beleza sobre identificação de situações de violência e encaminhamento das mulheres à rede de proteção.

Fórum Pernambucano e atividades formativas

Na quarta (26/11), magistrados, servidores e representantes da rede estadual participam do II Fórum Pernambucano de Juízes e Juízas de Violência Doméstica, na Esmape. O encontro discute medidas de aprimoramento das políticas públicas.

A programação inclui ainda exibição do filme Acorda, Raimundo... Acorda!!! para servidoras terceirizadas, por meio do Programa Por Elas e Para Elas.

Atuação nas comarcas do interior

A Semana também conta com atividades nos municípios:

Olinda: panfletagem na orla e roda de conversa com mulheres atendidas pela vara especializada.

Recife: audiências de acolhimento na 1ª Vara de Medidas Protetivas.

Caruaru: participação no I Congresso do Agreste e encerramento de grupo reflexivo com homens.

Cabo de Santo Agostinho: ação do Projeto Ecoar com foco em saúde do homem e prevenção de reincidência.

Petrolina: encontros reflexivos com homens autores de violência.

Vale do São Francisco: realização de seminário regional sobre enfrentamento à violência.

Canais de apoio às vítimas

Mulheres em situação de violência podem buscar atendimento sigiloso na Coordenadoria da Mulher do TJPE, pelo telefone (81) 3182-0857 ou 3182-0858, ou presencialmente no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, Recife.

SERVIÇO

31ª Semana da Justiça pela Paz em Casa

Período: 24 a 28 de novembro

Locais: fóruns, shoppings, aeroporto, metrô e municípios do Estado

Atendimento à mulher: (81) 3182-0857 / 3182-0858 - Fórum Thomaz de Aquino

Com informações da assessoria

