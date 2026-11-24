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RIO DE JANEIRO Justiça torna réus Ricardo Magro e outras 18 pessoas por esquema de lavagem de dinheiro na Refit No último dia 11, o empresário e outras pessoas foram alvo de uma operação do Ministério Público do Rio

O empresário Ricardo Andrade Magro e outras 18 pessoas foram tornados réus, nesta segunda-feira, soba a acusação de envolvimento num esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a Refinaria de Manguinhos (Refit).

A decisão, do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) contra o grupo. Entre os réus, estão parentes de Ricardo Magro.

No último dia 11, o empresário e outras pessoas foram alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf-MPRJ).

Além de Magro, estavam entre os alvos os pais do empresário, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro; o avô, Manuel Joaquim Andrade; e o tio Ernesto dos Santos Andrade. Também é alvo Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), que não foi localizado nos endereços em São Paulo. André Marques, piloto e amigo de Magro, foi preso durante a ação.

A investigação apurou supostas fraudes tributárias envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Segundo o MPRJ, a supressão e o não recolhimento de tributos teriam provocado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais, em valores atualizados.

De acordo com os promotores, Ricardo Magro exercia o controle de todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva, desde a importação de derivados de petróleo até a comercialização dos combustíveis nos postos. A estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais em diferentes etapas da atividade, da aquisição da matéria-prima à venda ao consumidor final. Segundo o Ministério Público, o esquema deu origem à expressão utilizada no setor: "do porto ao posto sem pagar imposto".

Índicios suficientes

O juiz considerou que há indícios suficientes da atuação de Ricardo Magro no esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro. Uma acusação específica de lavagem de dinheiro, referente a uma operação de transferência entre empresas de R$ 3,5 milhões, foi rejeitada pelo magistrado.

Os 19 réus têm agora dez dias para apresentar a defesa à Justiça.

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