SEMINÁRIO Juventude e autonomia: contribuições para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Evento acontece em Glória do Goitá

A ONG Giral promove nesta quinta-feira, dia 13 de março, o Seminário de Abertura do Programa Adolescentes e Jovens Empreendedores, reunindo cerca de 100 jovens selecionados para a edição de 2025.

O evento acontece em Glória do Goitá e contará com a presença de jovens egressos do programa dos municípios de Pombos, Feira Nova e Lagoa de Itaenga, que compartilharão suas experiências de transformação, todos atuando como empreendedores de várias áreas do comércio e da agricultura na Zona da Mata Norte do Estado.

Durante o seminário, os participantes terão a oportunidade de conhecer em detalhes a estrutura do curso, que inclui módulos formativos, intercâmbios, workshops, acompanhamento técnico, seminários regionais e uma feira de produtos.

A apresentação será mediada pela coordenação e educadores do projeto, por meio de fotos e feedbacks de edições anteriores. Esse momento pretende reforçar o impacto da capacitação e inspirar os novos alunos a aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas.

O ponto alto do evento será a palestra “Juventude e autonomia: contribuições para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, ministrada por Isabela Carvalho, coordenadora do projeto. A temática abordará a importância do protagonismo juvenil no desenvolvimento sustentável, conectando os desafios enfrentados pelos jovens com oportunidades de impacto positivo nas comunidades onde vivem.

Além da programação formativa e inspiradora, a equipe do projeto irá fornecer informações essenciais sobre o início das aulas e o cronograma das atividades ao longo do ano.

O evento marca o início de mais um ciclo de formação empreendedora para adolescentes e jovens da região, reforçando o compromisso da ONG Giral com a construção de um futuro mais autônomo e sustentável para as novas gerações.

