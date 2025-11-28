Juventude Negra Viva reúne arte, música e empreendedorismo no Recife neste sábado
Primeira edição celebra juventude negra com programação gratuita na Rua da Moeda, a partir das 14h
A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife realiza, neste sábado (29), a primeira edição do Festival Juventude Negra Viva, evento gratuito que integra o Novembro Negro e a Jornada de Direitos Humanos 2025. A iniciativa reúne apresentações artísticas, feira de jovens empreendedores, exposição de projetos e manifestações culturais afro-brasileiras, com programação na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, a partir das 14h.
O festival destaca a importância da visibilidade e do protagonismo da juventude negra.
“Este primeiro Festival Juventude Negra Viva nasce como uma ação inédita que reafirma o compromisso do Recife com a promoção da igualdade racial e com o fortalecimento do protagonismo juvenil. Ao reunir arte, cultura, empreendedorismo e expressões da nossa ancestralidade, reforçamos que a juventude negra da cidade é potência e futuro”, afirmou o secretário Marco Aurélio.
O evento é realizado em parceria com o Gabinete do Recentro, Ministério da Igualdade Racial, Fecomércio, 3G Transportes, Fino Nordeste, Futuro Black, Lida e o Movimento Somos a Cidade - Rua da Moeda.
Programação cultural
A tarde terá feira de empreendedores negros e exposição dos Projetos Jovens no Clima Recife 2025, que recentemente estiveram na COP30. Às 16h, ocorre a batalha de ritmos, valorizando expressões corporais das periferias.
À noite, o festival recebe cortejos do Maracatu Cambinda Estrela e do Afoxé Ylê de Egbá, reafirmando a ancestralidade afro-brasileira. Em seguida, haverá performance da multiartista Beatriz Vergana e shows da Banda Bom Demais e do DJ Kaiky Alves. As cantoras Nega do Babado e Bione encerram o evento.
Programação:
14h às 20h - Feira de Empreendedores e Exposição Jovens no Clima
16h - Batalhas de Ritmos
19h - Cortejos do Maracatu e Afoxé
19h50 - Performance de Beatriz Vergana
20h - Banda Bom Demais
21h - Nega do Babado
22h - Bione (encerramento)
Serviço
1º Festival Juventude Negra Viva
Local: Rua da Moeda - Bairro do Recife
Data: 29 de novembro
Horário: A partir das 14h
Atividade gratuita
