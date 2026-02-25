A- A+

EDUCAÇÃO Juventudes do Recife praticam criação de conteúdos de audiovisual neste sábado (28) Com duração de seis horas, a formação em produção audiovisual é voltada para jovens das periferias e faz parte do projeto Fala que Alimenta

O projeto Fala que Alimenta - Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes realiza, no próximo sábado (28), mais uma etapa de aulas presenciais, no Compaz Dom Hélder Câmara, situado no bairro de Joana Bezerra, no Recife.

O encontro tem duração de seis horas e aborda o tema "A produção audiovisual: do roteiro à edição", com o objetivo de apresentar ferramentas e técnicas de foto e vídeo aliadas às atividades práticas em aulas de campo, que conta com visitas ao espaço de convivência do metrô na estação Joana Bezerra e à comunidade do Coque.

A ideia é experimentar essas práticas a partir do tema da alimentação adequada e saudável. Será a oportunidade de jovens de 18 a 29 anos, que fazem parte da ação, aprenderem sobre ferramentas acessíveis de edição, dicas de cortes, transições e trilha sonora que valorizam o vídeo.

A facilitadora deste módulo de Audiovisual é Flora Rodrigues, coordenadora da Rede Tumulto e que faz parte do núcleo operativo da Coalizão de Mídias Periféricas, Faveladas, Quilombolas e Indígenas.

“Enquanto jovem, comunicadora popular e estudante de Jornalismo tenho o forte desejo de que as juventudes da periferia do Recife, assim como eu, possam aprender como o conteúdo audiovisual pode ser uma ferramenta importante de mobilização juvenil e de construção de narrativas pelo direito à alimentação, a partir da perspectiva de cada território. Iremos apresentar conceitos básicos de roteiro, narrativas criativas, técnicas de planejamento, storyboard e outros temas”, explica a gestora.

A formação tem como intuito incentivar os adolescentes e jovens adultos, moradores de bairros e comunidades da periferia do Recife, a reconhecerem o território, a memória e a experiência como fontes legítimas para a criação de conteúdo. Uma forma de fortalecer o protagonismo juvenil na promoção da alimentação adequada e saudável.

O percurso formativo, com duração de seis meses e encontros presenciais e virtuais, será concluído em abril deste ano, quando a turma participará de um momento de celebração e da entrega dos certificados.

A iniciativa visa preparar os jovens para produzir conteúdos sobre alimentação adequada, narrar suas próprias histórias e ocupar espaços nas redes digitais e também nos espaços públicos, a partir de suas vivências e realidades comunitárias. Foto: Angola Comunicação / Divulgação

A iniciativa visa preparar os jovens para produzir conteúdos sobre alimentação adequada, narrar suas próprias histórias e ocupar espaços nas redes digitais e também nos espaços públicos, a partir de suas vivências e realidades comunitárias. Foto: Angola Comunicação / Divulgação

A iniciativa visa preparar os jovens para produzir conteúdos sobre alimentação adequada, narrar suas próprias histórias e ocupar espaços nas redes digitais e também nos espaços públicos, a partir de suas vivências e realidades comunitárias. Foto: Angola Comunicação / Divulgação

A iniciativa visa preparar os jovens para produzir conteúdos sobre alimentação adequada, narrar suas próprias histórias e ocupar espaços nas redes digitais e também nos espaços públicos, a partir de suas vivências e realidades comunitárias. Foto: Angola Comunicação / Divulgação



O Fala que Alimenta é organizado pela Angola Comunicação, com realização da Prefeitura do Recife, e conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da Umane.

Veja também