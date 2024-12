A- A+

Coreia do Sul K-pop, canções de Natal e "guilhotinas": sul-coreanos protestam contra o presidente da Coreia do Sul Mandatário escapou de impeachment após boicote de partido governista

Dezenas de milhares de sul-coreanos saíram às ruas neste sábado na maior manifestação até agora contra o presidente Yoon Suk-yeol, que escapou de uma votação de impeachment após uma manobra de parlamentares governistas.

Já antes da votação de uma moção de censura contra o presidente, que acabou não ocorrendo por falta de quórum, os manifestantes reuniram-se em frente à Assembleia Nacional, usando máscaras, bandeiras ou tocando melodias de k-pop, o pop coreano, como ocorreu em outras manifestações desta semana.

K-pop no volume máximo

As manifestações contra Yoon, que tentou impor a lei marcial enviando soldados de helicóptero ao Parlamento e ordenando a prisão de deputados, por vezes assemelham-se a uma pista de dança, com música k-pop a todo volume enquanto os participantes saltam e agitam bastões luminosos.

“Eu estava com muito medo de não fazer nada e pensei que não conseguiria dormir, então fui ao protesto”, escreveu um manifestante no X.

Quando a conhecida música "Whiplash" do grupo Aespa tocou em uma manifestação na sexta-feira, os jovens começaram a gritar "Renuncie, renuncie, renuncie Yoon Suk Yeol!" ao ritmo da música.

Na quinta-feira, os manifestantes cantaram "Into the New World" do Girls' Generation enquanto seguravam velas do lado de fora da Assembleia Nacional.

A canção, que fala de um futuro esperançoso e de deixar para trás tempos tristes, já foi muito popular nos protestos de 2016 e 2017 contra a então presidente conservadora Park Geun-hye, implicada num escândalo de corrupção.

Canções de Natal contra o presidente

Na semana passada, uma canção de Natal do cantor Baek Ja se tornou viral. É uma versão ligeiramente modificada de sua conhecida canção "Feliz Navidad".

"O Natal é feliz quando Yoon Suk-yeol renuncia", dizia a letra modificada pelos manifestantes. "O Natal é feliz quando Kim Keon-hee [a primeira-dama] é punida".

Memórias escolares

As manifestações também resgataram canções de outros tempos, como a música que era tocada nas escolas nas décadas de 1980 e 1990 para estimular as crianças a se exercitarem seguindo uma coreografia simples.

Esta semana, os manifestantes trouxeram de volta esses exercícios enquanto gritavam: "Prenda Yoon Suk Yeol!"

Muitos seguravam bastões luminosos e usavam jaquetas e chapéus para enfrentar o frio.

"É muito bom", comentou um sul-coreano no X, "Será que existe algum país no mundo que proteste assim?".

Baguetes e guilhotinas

Alguns manifestantes sul-coreanos são inspirados pela longa tradição francesa de protesto. A fotografia de um manifestante carregando o que parece ser uma réplica de uma guilhotina se tornou viral na rede X.

Outro compartilhou uma foto, também viral, mostrando uma baguete e um texto que diz: "Você não precisa necessariamente de um bastão luminoso, traga o que quiser".

Bandeiras de todos os tipos

Para evitar se perder na multidão nas manifestações, os sul-coreanos costumam usar bandeiras com o nome de suas associações ou sindicatos.

Aproveitando esta tradição, muitos decidiram inventar grupos com nomes extravagantes ou humorísticos, como a "Federação dos Monstros do Espaguete Voador" ou o "Clube de Plantação de Flores".

Veja também

Síria Ofensiva rebelde avança no norte da Síria e grupos tomam província 20 km ao sul de Damasco