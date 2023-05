Kahn e Salihamidzic são demitidos da diretoria do Bayern de Munique

A- A+

Minutos depois de conquistar o Campeonato Alemão pela 11ª vez consecutiva, o Bayern de Munique anunciou neste sábado (27) a demissão do diretor-geral, Oliver Kahn, e do diretor esportivo, Hasan Salihamidzic.

"Oliver Kahn já não é diretor-geral do Bayern de Munique. O cargo de Hasan Salihamidzic como diretor esportivo também ficará aberto. O vice-presidente do conselho, Jan-Christian Dressen, vai ocupar o lugar de Kahn", explicou o Bayern em um comunicado.

Kahn e Salihamidzic, ídolos do clube como jogadores, viveram uma temporada turbulenta como dirigentes, após as eliminações nas quartas de final da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa.

O título na Bundesliga salvou o ano, mas quase não veio, já que o time bávaro só garantiu a taça com um gol no minuto 89 de Jamal Musiala, que deu a vitória por 2 a 1 sobre o Colônia na última rodada, aproveitando tropeço do Borussia Dortmund, que empatou em casa com o Mainz em 2 a 2.

Salihamidzic e Kahn decidiram em março demitir o técnico Julian Nagelsmann e substituí-lo por Thomas Tuchel, poucas semanas antes do final da temporada.

Salihamidzic assumiu como diretor esportivo em julho de 2017. Em seis temporadas no cargo, teve como principal conquista a Champions de 2020.

Oliver Kahn se tornou diretor-executivo do Bayern em julho de 2021. Neste sábado, ele não viajou a Colônia para acompanhar a equipe na última rodada do Alemão, oficialmente devido a um quadro de gripe, embora o próprio tenha explicado no Twitter que foi proibido pelo clube de viajar.

Veja também

Futebol Europeu Roma perde para Fiorentina e não tem mais chances de chegar à zona da Champions