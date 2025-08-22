Sex, 22 de Agosto

GUERRA

Kaja Kallas sugere que propostas de concessão de terras à Ucrânia são armadilha da Rússia

Declaração aconteceu em entrevista para a Radio 4 da BBC, nesta sexta-feira, 22

Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja KallasAlta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Kaja Kallas, em entrevista para a Radio 4 da BBC, nesta sexta-feira, 22, alertou contra pressionar a Ucrânia a ceder territórios à Rússia como parte de um futuro acordo de paz.

"Esta é exatamente a armadilha em que a Rússia quer que caiamos. A discussão gira em torno do que a Ucrânia deveria abrir mão, quais são as concessões que a Ucrânia está disposta a fazer, enquanto esquecemos que a Rússia não fez uma única concessão e que eles são os agressores", disse ela.

Kallas voltou a defender que é importante manter a pressão contra a Rússia para que o país vá para a mesa de negociações.,

