Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEGOCIAÇÕES

Kallas diz que não há sinais de que Rússia esteja pronta para cessar-fogo e cita concessões

Segundo ela, qualquer acordo de paz no Leste Europeu deve incluir concessões do lado de Moscou, além de garantir que as agressões sejam realmente encerradas

Reportar Erro
Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja KallasAlta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 26, que, por enquanto, não há sinais de que a Rússia esteja preparada para um cessar-fogo com a Ucrânia. Segundo ela, qualquer acordo de paz no Leste Europeu deve incluir concessões do lado de Moscou, além de garantir que as agressões sejam realmente encerradas.

"A Rússia não está reduzindo seu aparato militar, mas sim o intensificando. Ainda precisamos passar de uma situação em que a Rússia finge negociar para uma situação em que ela realmente precise negociar", ponderou ela.

Leia também

• Turquia propõe 'contato direto' entre Rússia e Ucrânia em Istambul

• Detalhes delicados exigem continuidade das negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia

• Discussões entre secretário do Exército dos EUA e Rússia sobre Ucrânia 'vão bem' (porta-voz)

Para Kallas, as sanções americanas e europeias contra Moscou possuem um "impacto enorme" na economia russa, mas reiterou a importância de aumentar a pressão contra o país.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter