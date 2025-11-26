A- A+

NEGOCIAÇÕES Kallas diz que não há sinais de que Rússia esteja pronta para cessar-fogo e cita concessões Segundo ela, qualquer acordo de paz no Leste Europeu deve incluir concessões do lado de Moscou, além de garantir que as agressões sejam realmente encerradas

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 26, que, por enquanto, não há sinais de que a Rússia esteja preparada para um cessar-fogo com a Ucrânia. Segundo ela, qualquer acordo de paz no Leste Europeu deve incluir concessões do lado de Moscou, além de garantir que as agressões sejam realmente encerradas.

Para Kallas, as sanções americanas e europeias contra Moscou possuem um "impacto enorme" na economia russa, mas reiterou a importância de aumentar a pressão contra o país.





