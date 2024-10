A- A+

ELEIÇÕES AMERICANAS Na Carolina do Norte, Kamala Harris promete apoio federal após desastre de furacão É a segunda viagem de Harris em quatro dias à região e um dia após a visita do ex-presidente e candidato Donald Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, candidata democrata à presidência, prometeu apoio federal contínuo para recuperação das áreas afetadas pelo furacão Helene.



É a segunda viagem de Harris em quatro dias à região e um dia após a visita do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump ao Estado.

Às autoridades estaduais e locais, Harris agradeceu "quem está trabalhando 24 horas por dia" e prometeu que a ajuda federal vai continuar. "Estamos aqui para o longo prazo", disse Harris.





Apesar das acusações de Trump de que a resposta federal no Estado tem sido "péssima", o governador democrata de Carolina do Norte, Roy Cooper, disse que o Estado está "profundamente grato pelos recursos federais" e afirmou que Agência Federal de Gestão de Emergências está acompanhando a situação no Estado desde o início.

No início da semana, Harris esteve na Georgia, onde ajudou a distribuir refeições, avaliou os danos e consolou famílias atingidas pela tempestade.



O presidente Joe Biden também visitou a zona de desastre de Helene, na Carolina do Norte, Flórida, Carolina do Sul e Geórgia. Tanto Harris quanto Biden têm destacado a disposição do governo em ajudar na recuperação na região, incluindo liberação de recursos e ações de emergência.

Mais de 200 pessoas morreram após a passagem do furacão Helene. É a pior tempestade a atingir o continente americano desde o Katrina em 2005. Fonte: Associated Press.

