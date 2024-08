Kamala Harris garante indicação do Partido Democrata às presidenciais dos EUA

A- A+

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, garantiu a indicação dos democratas nesta sexta-feira (2) para concorrer à Presidência nas eleições de novembro, confirmando sua notável ascensão como a representante do partido para enfrentar o republicano Donald Trump.

Kamala foi a candidata única na cédula durante uma votação eletrônica de cinco dias com quase 4.000 delegados da convenção do partido. Ela será oficialmente nomeada em uma convenção em Chicago ainda este mês.

"É uma honra ser a candidata presumida do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos", disse Harris, 59 anos.

A vice-presidente assumiu o controle total do partido desde que Joe Biden retirou sua candidatura à reeleição há duas semanas.

Nenhum outro democrata se apresentou para desafiar a ascensão de Kamala ao posto de candidata presidencial, tornando sua confirmação como primeira mulher negra e sul-asiática a assegurar a nomeação de um grande partido apenas uma formalidade.

O anúncio ocorreu enquanto Kamala se prepara para iniciar a campanha na próxima semana, quando visitará sete estados cruciais ao lado de seu companheiro de chapa — cujo nome é esperado para ser revelado nos próximos dias.

O Partido Democrata optou por um processo de nomeação virtual, espelhando a votação afetada pela pandemia de 2020, devido ao prazo de 7 de agosto de Ohio para os principais partidos apresentarem os nomes de seus candidatos certificados para a eleição de novembro.

A votação virtual marca o início oficial da convenção de 2024, embora na prática as festividades realmente comecem quando milhares de fiéis do partido chegarem a Chicago em 19 de agosto.

O evento contará com votos cerimoniais para Harris e seu companheiro de chapa, em uma celebração animada de sua ascensão como a cabeça de chapa.

A candidatura de Trump à Casa Branca sofreu uma reviravolta em 21 de julho, quando Biden, 81 anos, retirou sua candidatura, apoiando Kamala como a candidata democrata.

A vice-presidente já bateu recordes de arrecadação de fundos, lotou arenas e acabou com a vantagem de Trump sobre Biden nas pesquisas, criando um momento favorável que ela espera poder manter até a convenção e além, rumo à Casa Branca.

Kamala fará sua primeira aparição pública com seu companheiro de chapa na terça-feira, na Filadélfia, Pensilvânia — um estado crucial, cujo governador democrata, Josh Shapiro, está entre os cotados para ser vice-presidente.

Kamala vai passar por todos os estados da "muralha azul" - Michigan, Pensilvânia e Wisconsin - onde tentará reconstruir a coalizão que levou Biden à vitória em 2020.

A vice-presidente estenderá a visita aos estados do "Cinturão do Sol", muito mais diversos racialmente, e aos estados do sul como Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada, onde tentará consolidar o voto da população negra e de latinos que estavam se afastando dos democratas.

