EUA Kamala Harris tenta se distanciar de comentário de Biden sobre os apoiadores de Trump A Casa Branca explica que o presidente referia-se especificamente às falas do comediante e não aos apoiadores de Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tentou se distanciar dos comentários que o presidente americano, Joe Biden, Biden fez nesta terça, 29. Harris disse aos repórteres: "Discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam".

Ela observou que Biden "esclareceu seus comentários" nas redes sociais, garantindo que se referia à "retórica odiosa" do comediante Tony Hinchcliffe, que se referiu a Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo", em um comício de Donald Trump, no Madison Square Garden, em Nova York.

"O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores... sua demonização dos latinos é inconcebível", manifestou Biden em uma teleconferência de campanha organizada pelo grupo de defesa hispânico Voto Latino.

A Casa Branca explica que o presidente referia-se especificamente às falas do comediante e não aos apoiadores de Trump. Harris disse que ela "será uma presidente para todos os americanos, quer vocês votem em mim ou não".

Harris: temos a oportunidade de virar a página da polarização política

Kamala também disse que os americanos têm a oportunidade de "virar a página" da polarização política no país nas próximas eleições, que acontecem no próximo dia 5 de novembro. Em discurso realizado em evento de campanha em Raleigh, na Carolina do Norte, a candidata democrata à Casa Branca disse que busca fazer progresso e que luta pelo futuro e liberdade.

"Lutamos pela democracia, serei presidente para todos os americanos", disse ao pedir para que os eleitores votem antecipadamente.

Na ocasião, Harris chamou o adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump, de "instável" e afirmou que ele chegará com uma "lista de inimigos" na Casa Branca, se eleito.

Se for eleita como presidente do país, Harris disse que terá como maior prioridade a redução dos custos de vida dos americanos e garantir que eles consigam pagar moradia. Ela prometeu cortar os impostos de pequenos negócios e também defendeu o direito de mulheres fazerem escolhas sobre seus próprios corpos. (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)

