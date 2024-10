A- A+

eleições eua Kamala lidera em Arizona; Trump tem vantagem em Nevada, mostra pesquisa CNN As entrevistas foram conduzidas de 21 a 26 de outubro de 2024, online e por telefone com eleitores registrados

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a vice-presidente americana, Kamala Harris, aparecem empatados nos estados cruciais do sudoeste do Arizona e Nevada, de acordo com novas pesquisas da CNN conduzidas pela SSRS e publicadas nesta terça-feira.

A vice-presidente Harris tem 48% de apoio entre os prováveis eleitores no Arizona, de acordo com a pesquisa, contra 47% para Trump. Em Nevada, 48% dos prováveis eleitores apoiam Trump e 47% declaram apoio a Harris.

A diferença de 1 ponto está dentro da margem de erro de amostragem de cada pesquisa. A pesquisa de Nevada sugere pouca mudança no estado da corrida lá desde o final de agosto, mas no Arizona, os novos resultados apontam para uma mudança a favor de Harris.

As entrevistas foram conduzidas de 21 a 26 de outubro de 2024, online e por telefone com eleitores registrados, incluindo 781 eleitores no Arizona e 683 em Nevada.



Veja também

Missão espacial Missão com três tripulantes chineses decola rumo à estação espacial Tiangong