"Kamalamania" se espalha entre democratas com souvenires de Chicago

A ascensão relâmpago de Kamala Harris na corrida pela Casa Branca energizou os democratas nos Estados Unidos, mas também está impulsionando os vendedores de souvenires políticos na Convenção Democrata, em Chicago.

Um par de tênis cor-de-rosa com as letras K e H bordadas em miçangas e lantejoulas se destaca nos corredores do grande evento democrata.

Em outro ponto, uma camiseta traz estampada a frase "Solteironas por Kamala", transformando em slogan de campanha uma declaração em tom misógino feita por J.D. Vance, companheiro de chapa do candidato republicano Donald Trump.

Depois de fazer compras e entre um discurso e outro, os militantes democratas relaxam em uma área de descanso chamada "Coconut Tree Club" (Clube do Coqueiro), mais uma referência a uma das declarações da candidata que viralizaram nas redes sociais.

Essa afirmação remonta a 2023, durante um discurso sobre a igualdade de oportunidades na educação: "Às vezes, minha mãe era um pouco severa conosco e nos dizia: 'Não sei o que há de errado com vocês, jovens. Vocês acham que acabaram de cair de um coqueiro?", disse a ex-senadora, soltando sua famosa gargalhada.

Foi uma imagem suficientemente chamativa para se tornar viral na Internet e nos estandes da convenção.

Vendedores de camisetas, cartazes, canetas, copos, bijuterias e outras quinquilharias, que esperavam uma convenção não muito animada quando o presidente Joe Biden ainda era candidato, comemoram essa mudança de estratégia que beneficia seus negócios.

Similar a Barack Obama

"Podemos dizer que a animação e o entusiasmo em torno de Kamala Harris e Tim Walz (seu companheiro de chapa) não têm nada a ver com o que cercou Joe Biden, ou até mesmo Trump", diz Brian Randolph, que ocupa um estande na convenção democrata.

Randolph acrescentou que "poderíamos compará-la ao (ex-presidente) Barack Obama, porque existe a possibilidade de fazer história. As pessoas estão orgulhosas" de participar de sua indicação oficial.

Sua empresa, com sede no estado de Alabama, não se lançou na venda de parafernália política até a entrada de Kamala Harris na corrida eleitoral. E a considera uma aposta vencedora.

Embora esses produtos não mudem a opinião dos trumpistas, poderiam ajudar na mobilização interna no campo democrata.

A empresa de Randolph, que segue a campanha de Kamala Harris em todo o país, confirma o ressurgimento do entusiasmo... E de suas vendas.

Até pouco tempo atrás, era principalmente entre os ativistas do campo oposto, nos comícios do republicano Donald Trump, onde mais chamavam a atenção os bonés, as camisetas e peças de vestuário em geral com tom 100% político.

Na convenção republicana celebrada recentemente em Milwaukee, a icônica imagem de Trump erguendo o punho, com a orelha sangrando após a tentativa fracassada de assassinato que sofreu em julho, estava em todas as camisetas.

