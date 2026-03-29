Governo de Kast reverterá a expropriação da Colônia Dignidade, centro de repressão sob Pinochet
Projeto do ex-presidente Gabriel Boric previa criar no local um memorial para as vítimas da ditadura militar
O novo governo chileno do ultradireitista José Antonio Kast reverterá a expropriação da antiga Colônia Dignidade, um enclave alemão que foi um centro de repressão durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), segundo declarações do ministro da Habitação, Iván Poduje, à imprensa local publicadas neste domingo (23).
A expropriação de 117 hectares da antiga Colônia Dignidade foi decretada em julho de 2025 pelo governo do esquerdista Gabriel Boric, com o objetivo de criar no local um memorial para as vítimas da ditadura militar.
Segundo o ministro, a situação fiscal herdada do governo anterior obriga a nova administração a recuar em quatro projetos deixados por Boric, entre eles a expropriação da Colônia Dignidade.
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“Só podemos reduzir nosso orçamento por meio de projetos que são faraônicos, que não se justificam, que são muito caros ou extremamente complexos”, afirmou o ministro da Habitação.
Na Colônia Dignidade, desde 1961 e por décadas, cerca de 250 moradores foram submetidos às condições de escravidão por seu líder Paul Schäfer, que morreu em 2010 na prisão.
O ex-enfermeiro do Exército Alemão também permitiu que o local fosse usado como centro de prisão, tortura e desaparecimento de opositores da ditadura.
Estima-se que 26 dissidentes desapareceram no enclave e bolsas de pessoas foram sequestradas e torturadas, segundo dados oficiais.
O ministro de Kast destacou que a decisão se baseia em “puro prioridade social” e descartou motivações ideológicas. “Ideologia zero”, afirmou.