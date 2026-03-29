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CHILE Governo de Kast reverterá a expropriação da Colônia Dignidade, centro de repressão sob Pinochet Projeto do ex-presidente Gabriel Boric previa criar no local um memorial para as vítimas da ditadura militar

O novo governo chileno do ultradireitista José Antonio Kast reverterá a expropriação da antiga Colônia Dignidade, um enclave alemão que foi um centro de repressão durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), segundo declarações do ministro da Habitação, Iván Poduje, à imprensa local publicadas neste domingo (23).

A expropriação de 117 hectares da antiga Colônia Dignidade foi decretada em julho de 2025 pelo governo do esquerdista Gabriel Boric, com o objetivo de criar no local um memorial para as vítimas da ditadura militar.

Segundo o ministro, a situação fiscal herdada do governo anterior obriga a nova administração a recuar em quatro projetos deixados por Boric, entre eles a expropriação da Colônia Dignidade.



“Só podemos reduzir nosso orçamento por meio de projetos que são faraônicos, que não se justificam, que são muito caros ou extremamente complexos”, afirmou o ministro da Habitação.

Na Colônia Dignidade, desde 1961 e por décadas, cerca de 250 moradores foram submetidos às condições de escravidão por seu líder Paul Schäfer, que morreu em 2010 na prisão.

O ex-enfermeiro do Exército Alemão também permitiu que o local fosse usado como centro de prisão, tortura e desaparecimento de opositores da ditadura.

Estima-se que 26 dissidentes desapareceram no enclave e bolsas de pessoas foram sequestradas e torturadas, segundo dados oficiais.

O ministro de Kast destacou que a decisão se baseia em “puro prioridade social” e descartou motivações ideológicas. “Ideologia zero”, afirmou.

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