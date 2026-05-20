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MUNDO Kast demite ministra da Segurança por mau desempenho no combate ao crime no Chile O líder de extrema direita também demitiu a ministra da Secretaria-Geral do Governo

O presidente chileno, José Antonio Kast, demitiu sua ministra da Segurança na terça-feira (19), em meio à queda de popularidade pela falta de resultados rápidos em sua promessa de uma abordagem "linha dura" contra o crime.

O líder de extrema direita também demitiu a ministra da Secretaria-Geral do Governo, na mais rápida reformulação ministerial desde o retorno à democracia após o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990.

"Eu não esperava fazer essa mudança no gabinete. Não era o que eu havia planejado para esta etapa do meu governo", disse Kast na cerimônia de posse dos novos ministros.

O presidente explicou que, "com base no senso de urgência" que o país enfrenta atualmente e "na necessidade de responder às tarefas que o Chile me confiou", decidiu fazer o ajuste apenas 69 dias após assumir o poder.

Kast pediu a renúncia da ministra da Segurança, a ex-procuradora Trinidad Steinert, cargo-chave em seu gabinete para o objetivo de conter o crime e a imigração irregular, como prometido durante sua campanha.

"Esta é a reforma ministerial mais rápida desde o retorno à democracia; nem sequer durou os primeiros cem dias", disse à AFP Rodrigo Espinoza, analista da Universidade Diego Portales.

Kast assumiu o cargo em 11 de março, substituindo o líder de esquerda Gabriel Boric.

Sem plano

Steinert foi duramente criticada pelos resultados modestos alcançados em matéria de segurança durante seus dois primeiros meses no cargo, por sua falta de experiência política e por suas deficientes habilidades de comunicação.

Na semana passada, durante seu discurso perante o Congresso, ela reconheceu que "não esperava a exigência de um plano de segurança estruturado e concreto" por parte dos parlamentares.

"Este tem sido um governo que experimentou com perfis inadequados para o cargo", criticou a senadora da oposição Paulina Vodanovic.

"Em termos de segurança, é extremamente grave que tenhamos passado 68 dias sem um plano", acrescentou a parlamentar socialista.

Kast também demitiu a ministra da Secretaria-Geral do Governo, ou porta-voz oficial, Mara Sedini. Junto com Steinert, ela era uma das integrantes do gabinete com pior avaliação, segundo as pesquisas.

As pesquisas também têm sido desfavoráveis a Kast.

A última pesquisa semanal do Cadem apontou uma taxa de aprovação de 36%, a mais baixa desde que assumiu o cargo, e uma taxa de desaprovação de 57%.

Para substituir Steinert, Kast nomeou o atual ministro das Obras Públicas, Martín Arrau, como ministro da Segurança.

O ministro do Interior, Claudio Alvarado, também atuará como porta-voz, enquanto o ministro dos Transportes, Louis de Grange, assumirá a pasta das Obras Públicas.

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