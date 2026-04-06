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política Kast visita Milei e destaca "momento histórico de integração" A visita de Kast cumpre a tradição de que o presidente chileno faça sua primeira viagem oficial à Argentina, segundo maior parceiro comercial do Chile na América Latina

O presidente da Argentina, Javier Milei, e seu par do Chile, José Kast, concordaram, nesta segunda-feira (6), em Buenos Aires, em avançar na integração comercial, turística e de segurança entre seus países, durante a primeira visita oficial do chileno desde que assumiu o poder.

Os líderes de direita se reuniram por mais de uma hora na Casa Rosada, um encontro que, segundo Kast, foi "muito produtivo".

"É um momento histórico na integração em temas de turismo, de comércio, de investimento, de mineração", disse o presidente chileno em uma coletiva de imprensa posterior na embaixada do Chile em Buenos Aires.

Os dois presidentes podem potencializar uma aliança que faça contrapeso à influência na região do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de esquerda.

O ultraconservador Kast disse que durante a reunião também abordaram a "imigração irregular" e o "crime organizado", e citou o corredor humanitário que havia proposto para o retorno de venezuelanos que residem no Chile, através de Peru, Equador e Colômbia.

"Foi bastante facilitada a possibilidade de iniciá-la com as mudanças radicais que ocorreram na Venezuela", afirmou o líder chileno, em referência à derrubada do presidente Nicolás Maduro. "Vamos avançar na expulsão de imigrantes irregulares nas próximas semanas, nos próximos meses", acrescentou.

- Ex-guerrilheiro foragido -

A visita de Kast cumpre a tradição de que o presidente chileno faça sua primeira viagem oficial à Argentina, segundo maior parceiro comercial do Chile na América Latina, com um intercâmbio de cerca de 7,98 bilhões de dólares em 2025 (aproximadamente 44 bilhões de reais, em cotação da época).

Também ocorre após a frustrada captura de um ex-guerrilheiro requisitado por Santiago, Galvarino Apablaza, acusado de participar do assassinato, em 1991, do ex-senador Jaime Guzmán, uma referência da direita no Chile.

"Contamos com toda a colaboração do governo argentino e esperamos que em breve ele possa ser capturado e enviado ao Chile", disse Kast sobre este caso.

Apablaza fugiu para a Argentina em 1993 e era um refugiado político desde 2010. Um tribunal revogou este status em fevereiro deste ano. Mas quando sua captura foi ordenada, na quarta-feira passada, a polícia não o encontrou.

"Hoje ele é um foragido da Justiça", declarou Kast, que agradeceu a Milei por oferecer uma recompensa a quem fornecer informações para sua captura.

O advogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, disse à AFP que se sua prisão for concretizada, seria "ilegal", pois não foram esgotadas todas as instâncias para evitar que perca o status de refugiado. Além disso, antecipou que vai apelar da medida junto a organismos internacionais.

Segundo o presidente chileno, "todas essas ações judiciais ou recursos que são apresentados não fazem mais do que ratificar que se trata de alguém que quer fugir da Justiça".

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