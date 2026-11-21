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FAMÍLIA BOLSONARO Kate Middleton compartilha sua experiência com o câncer em documentário "Heal" será exibido pela BBC em 29 de novembro,

Catherine, a princesa de Gales, também conhecida como Kate Middleton, vai explorar a vida após o diagnóstico de câncer em um documentário, quase dois anos depois de revelar que estava em remissão, informou seu gabinete neste sábado (21).

A esposa do príncipe William e futura rainha britânica, de 44 anos, anunciou em março de 2024 que havia sido diagnosticada com um câncer não especificado e que estava passando por quimioterapia.

"Heal", descrito como um documentário "profundamente pessoal", será exibido pela BBC em 29 de novembro, segundo comunicado divulgado pelo gabinete da princesa no Palácio de Kensington.

Também será transmitido internacionalmente pela NBCUniversal nos Estados Unidos em 30 de novembro, pelo Canal 9 da Austrália em 1º de dezembro e pelas emissoras CTV e Noovo, no Canadá, em 7 de dezembro.

Kate tem três filhos, com idades entre oito e 13 anos, com o herdeiro do trono britânico, o príncipe William.

Segundo o comunicado, o documentário "acompanha a princesa em uma jornada pessoal por algumas das paisagens mais espetaculares do Reino Unido", enquanto ela participa de um dos desafios de resistência mais conhecidos do país, o Three Peaks Challenge.

Os participantes do desafio, concluído por Kate em junho, escalam as montanhas mais altas da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales em um período de 24 horas.

"Tendo o próprio desafio como pano de fundo, a princesa reflete sobre sua experiência ao lado de pessoas que enfrentam suas próprias jornadas de saúde", afirmou o comunicado.

"Juntos, eles exploram o impacto profundo que uma doença grave pode ter sobre a pessoa como um todo e as pessoas, os lugares e as experiências que podem ajudar na cura", acrescentou.

O rei Charles III, sogro de Kate, também foi diagnosticado com câncer, conforme revelou o Palácio de Buckingham em 5 de fevereiro de 2024.

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