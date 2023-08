Kate Middleton: corrida, musculação, ioga; fonte do palácio revela rotina de exercícios da princesa

A- A+

“Rata de academia”, a expressão é comumente usada para pessoas que são viciadas em academia e não ficam um dia sem treinar pesado. A expressão foi utilizada para descrever a princesa de Gales e futura rainha consorte, Kate Middleton. A autora real, Tessa Dunlop descobriu como é a rotina de exercícios dela, que inclui, ioga, musculação e corridas.

De acordo com o portal americano BarBend, especializado em notícias de esportes de força, a dieta e o treino de Kate Middleton são os mais pesquisados no Google em comparação com outros membros da realeza britânica. Segundo Dunlop, a princesa mantém uma “disciplina implacável” e não gostar de faltar aos treinos.

Mãe de George, Charlotte e Louis, com 10, 8 e 5 anos, respectivamente, Kate gosta de se exercitar durante as manhãs. Ela combina “cardio, treinamento de força e ginástica em uma sessão de alta intensidade”. A ioga e a corrida também estão entre as práticas exercidas pela princesa de Gales, de acordo com uma fonte do palácio.

Ela frequenta a academia Harbour Club, espaço de luxo no bairro nobre de Chelsea, em Londres. Sua sogra, a falecida princesa Diana, frequentava o mesmo local. Porém, quando não está na academia, Kate faz seus exercícios sozinha ou com a ajuda de um personal trainer.

Ainda segundo a autora, Kate é “rata de academia”, por estar sempre debaixo dos holofotes e ter uma das “cinturas mais observadas do mundo”.

“Pelos braços dela, pode-se dizer que faz musculação. Sem um pouco de trabalho, ninguém tem braços assim ao levantar a roupa nem uma cintura fina depois de dar à luz três filhos”, alegou a autora.

