Kate Middleton: É comum encontrar o câncer em outros procedimentos, dizem médicos

A- A+

Embora não se saiba que tipo de câncer a princesa Catherine tem, os oncologistas dizem que o que ela descreveu em seu comunicado público divulgado na sexta-feira – descobrir um câncer durante outro procedimento, neste caso uma “grande cirurgia abdominal” – é muito comum. .

— Infelizmente, grande parte do câncer que diagnosticamos é inesperado — diz Elena Ratner, oncologista ginecológica do Yale Cancer Center que diagnosticou muitos pacientes com câncer de ovário, câncer uterino e câncer do revestimento do útero.

Sem especular sobre o procedimento de Kate, Ratner descreve situações em que as mulheres são submetidas a uma cirurgia para endometriose, uma condição na qual tecido semelhante ao revestimento do útero é encontrado em outras partes do abdômen. Freqüentemente, a suposição é que a endometriose apareceu em um ovário e causou um cisto ovariano benigno. Mas uma ou duas semanas depois, quando o tecido supostamente benigno é estudado, os patologistas relatam que encontraram câncer.

No comunicado, a princesa Catherine disse que estava fazendo “quimioterapia preventiva”. Isso também é comum. Em ambientes médicos, geralmente é chamada de quimioterapia adjuvante.

Eric Winer, diretor do Yale Cancer Center, disse que com a quimioterapia adjuvante, “a esperança é que isso previna mais problemas” e evite a recorrência do câncer.

Isso também significa que “você removeu tudo” que era visível com a cirurgia, disse o Michael Birrer, diretor do Instituto do Câncer Winthrop P. Rockefeller da Universidade de Arkansas .

— Não se consegue ver o tumor — acrescentou, porque as células cancerígenas microscópicas podem ficar para trás. A quimioterapia é uma forma de atacar as doenças microscópicas, explicou.

Outras partes da declaração de Kate também tocaram Elena Ratner, particularmente a sua preocupação com a sua família.

"William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso em particular, para o bem de nossa jovem família”, disse a princesa de Galles no vídeo. “Levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que é apropriado para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.”

Esses são sentimentos que Ratner ouve regularmente e revelam, diz ela, “quão difícil é para as mulheres serem diagnosticadas com câncer”.

— Vejo isso dia após dia — conta. —As mulheres sempre dizem: "Estarei ao lado dos meus filhos? O que acontecerá com meus filhos?" Elas não perguntam: "O que vai acontecer comigo?"

Veja também

caso marielle Operação ajuda a entender relação entre crime e política, diz Freixo