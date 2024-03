Kate Middleton não comparecerá ao desfile de São Patrício pela primeira vez desde 2016

A- A+

Em mais um capítulo da novela envolvendo o sumiço de Kate Middleton, a princesa não estará presente no desfile anual do Dia de São Patrício da Guarda Irlandesa no Mons Barracks, em Aldershot, Inglaterra. É a primeira vez que isso acontece desde 2016.

O príncipe de Gales William, seu marido, também não comparecerá ao evento. Ele foi coronel da Guarda Irlandesa entre os anos de 2011 e 2022.

Todo dia 17 de março, a Irlanda comemora o dia de Saint Patrick (ou São Patrício), o padroeiro do país. A festa é marcada pela cor verde, comidas e bebidas locais, muita música e longos desfiles, transmitidos nas TVs locais.

O tradicional desfile geralmente inclui a interação de Kate com o mascote dos guardas, o Irish Wolfhound Domhnall, e cerveja Guinness.

Kate se submeteu em meados de janeiro a uma misteriosa cirurgia abdominal, seguida por uma longa recuperação que alimentou rumores.

A manipulação de uma foto oficial da princesa de 42 anos, no último domingo, causou ainda mais especulações sobre seu estado de saúde, do qual ainda há poucas informações disponíveis, dois meses após a operação.

Até hoje, a família real britânica não revelou o motivo da operação e expressou o "desejo" da princesa em relação à "privacidade sobre as suas informações médicas". Também foi informado no comunicado que "a operação foi um sucesso" e a previsão é de que ela ficasse internada entre 10 e 14 dias.

Veja também

13 bilhões de dólares Irã anuncia contratos para aumentar sua produção de petróleo