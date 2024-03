A- A+

FAMÍLIA REAL Kate Middleton pode esclarecer rumores sobre saúde em evento público, mas só quando "estiver pronta" Princesa de Gales foi filmada pela primeira vez no sábado, quando saia de uma loja com o marido; foto editada provocou enxurrada de teorias da conspiração nas redes sociais

No mundo da política, a melhor forma de resolver uma crise de credibilidade ou uma tempestade de rumores é aparecer: realizar uma coletiva de imprensa e tentar estabelecer a versão oficial dos fatos. No mundo da monarquia britânica, as estratégias e formas de comunicação são mais ocultas e indiretas.



É preciso entender as entrelinhas. Por isso, na edição dominical do jornal The Times, até hoje o meio mais institucional, sério e britânico que existe, afirma-se que “Kate poderia desvendar o mistério sobre a sua saúde em um evento público”. A informação foi atribuída a amigos próximos do casal — e é o que mais se aproxima de uma versão oficial da situação atual, com a que se pretende pôr fim a uma semana agitada.

A principal fonte do longo artigo, assinado em grande exclusividade pela correspondente para assuntos reais, Roya Nikkhah, é um amigo do casal, que conhece William e Kate desde os tempos de estudantes da Universidade de St. Andrews.

Neste momento, conforme noticiado exclusivamente pelo tabloide The Sun, a Princesa de Gales já fez algumas aparições públicas improvisadas no fim de semana, que teriam servido para começar a silenciar os rumores: No sábado ela foi vista com o marido em uma loja perto de sua residência de Adelaide Cottage, em Windsor, e no domingo o casal foi ver os três filhos em atividades esportivas.



"Depois de todos os rumores que ouvimos, fiquei surpreso ao ver Kate e William fazendo compras. Parecia feliz e tinha um bom aspecto", disse ao jornal uma suposta testemunha do passeio do casal.

“Eles sempre foram muito abertos na hora de interagir com a opinião pública, e vejo a possibilidade de que a princesa fale sobre sua recuperação em algum evento público. Se fosse fazer, esse seria o modo”, disse o amigo ouvido pelo Times. “Eles sempre quiseram ser claros e abertos, mas farão isso quando se sentirem prontos para isso. Acho que esse será o instinto dela, e será ela quem decidirá quando fará isso. Eles não vão se permitir ser apressados”, acrescenta.

Toda a informação do The Times é uma tentativa de redirecionar as coisas e recuperar os dados, o ritmo e a calma que o Palácio de Kensington tentou impor em meados de janeiro, quando anunciou que a Princesa de Gales ia ser submetida a uma cirurgia abdominal em um hospital de Londres.

A declaração oficial deixou claro que Middleton permaneceria convalescente por até duas semanas na London Clinic e que, “com base nas recomendações médicas atuais”, era “improvável que [a princesa] retornasse às suas atividades públicas até depois da Páscoa”.

A informação do jornal indica agora, para estabelecer prazos claros para conter a impaciência pública, que “depois da Páscoa” se refere ao fim do período de férias escolares, e não ao fim de semana da Páscoa em si. Ou seja, qualquer dia depois de 17 de abril, embora o Palácio de Kensington ainda não tenha publicado uma data ou evento específico.

“Não é que eles não soubessem que haveria muita especulação e interesse [sobre a saúde da princesa], mas estavam confiantes de que as pessoas lhes dariam o espaço [respeito pela privacidade] que haviam solicitado, como aconteceu durante um mês", diz a principal fonte da informação.

Foto da discórdia

Foi então que veio à tona a foto da discórdia: a foto aparentemente terna e inocente de Kate, cercada pelos três filhos em Adelaide Cottage, residência onde a família mora atualmente, que a princesa decidiu distribuir nas redes sociais para comemorar o Dia das Mães (no Reino Unido, comemorado em 10 de março) e agradecer pelo apoio recebido nas semanas anteriores.

A decisão das principais agências de comunicação de denunciar a manipulação da foto e retirá-la de seus servidores estimulou as mais bizarras e temerárias teorias nas redes sociais sobre a saúde de Kate, seu paradeiro ou a estabilidade conjugal dos Príncipes de Gales.

“O erro foi que Kate não notificou sua equipe de comunicação de que havia feito isso [editar a foto]. Mas ela veio à tona e pediu desculpas no dia seguinte”, contou ao The Times outra fonte amiga do casal, denunciando a reação “hipócrita” das agências de comunicação e sugerindo que foi exagerada.

Fontes próximas a William e Kate relembraram a obsessão do Príncipe de Gales, marcada pelo constante cerco dos paparazzi que sua mãe sofria, em proteger sua esposa e família.

“Ele abordou esta situação com o desejo de protegê-los e não cair na loucura desencadeada nos meios de comunicação e nas redes sociais”, afirma o principal interlocutor do The Times no seu artigo. “Kate é inteligente, durona, resiliente e tem bom senso. Eles vão manter a cabeça fria. O público deveria deixá-la se recuperar em paz e deixar William cumprir seu duplo dever como príncipe de Gales e como marido e pai.”

Mas mesmo na versão mais humilde e conciliadora do Palácio de Kensington sobre os reais motivos que explicam uma semana fatídica atormentada por erros de comunicação, os príncipes de Gales não podem deixar de usar a armação contra o casal que se tornou o seu inimigo permanente nesta interminável novela que é a vida dos Windsors. Os amigos de William e Kate são os responsáveis por deixar claro que o casal, ao contrário do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, não é obcecado por redes sociais —“sempre atrasados às últimas atualizações do Twitter”, dizem—, embora esteja atento às o que está circulando na mídia.

“Não creio que devam planejar os próximos passos”, conclui a fonte da crônica. “A família real sempre se sai melhor quando faz seu trabalho. Eles não devem planejar nenhuma estratégia para se recuperar do Photogate, mas sim continuar fazendo o que sempre fazem. Claro, quando você tirar a próxima foto, certifique-se de tirar várias fotos para não precisar usar o Photoshop”, ele diz ironicamente.

A próxima foto deve ser do aniversário do príncipe Louis, o mais novo dos três irmãos, no dia 23 de abril. A oportunidade ideal para deixar o retrato da família nas mãos de especialistas e evitar uma nova onda de teorias da conspiração nas redes.

