A- A+

realeza Kate Middleton: princesa de Gales é fotografada ao lado do marido, William, horas após se desculpar Segundo a imprensa britânica, o herdeiro do trono estava indo para um compromisso público religioso no momento do registro, enquanto Kate seguia para um compromisso privado em Londres

A princesa de Gales, Kate Middleton, foi fotografada nesta segunda-feira ao lado do príncipe e herdeiro do trono britânico, William, segundo a imprensa local. O registro do casal real ocorreu horas após a princesa ter se desculpado e admitido ter editado uma foto oficial publicada pelo Palácio de Kensington, no domingo.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Kate e William foram fotografados em um carro preto, uma Land Rover, saindo do Castelo de Windsor. O príncipe, que aparece olhando para o celular, seguia para um compromisso público religioso do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster.

A princesa, por sua vez, aparece ao lado do marido e parece estar com o cabelo preso em um coque. Kate não compareceu ao evento com William e, segundo o The Sun, estava a caminho de um compromisso privado em Londres.

Veja também

PRESÍDIO FEDERAL PF divulga possíveis disfarces usados por fugitivos do presídio de Mossoró