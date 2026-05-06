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Famosos Kate Middleton viajará para a Itália, sua primeira visita oficial ao exterior desde o câncer Princesa de Gales, esposa dos herdeiros do trono, príncipe William, viajará para a cidade de Reggio Emilia, no norte do país, nos dias 13 e 14 de maio, com o Centro para a Primeira Infância, que ela fundou em 2021

Kate Middleton, a princesa Catherine, viajará para a Itália na próxima semana com sua fundação para a infância, em sua primeira viagem oficial ao exterior desde que anunciou seu diagnóstico de câncer há mais de dois anos, do qual ela agora está se recuperando.

A princesa de Gales, esposa dos herdeiros do trono, príncipe William, viajará para a cidade de Reggio Emilia, no norte da Itália, nos dias 13 e 14 de maio, com o Centro para a Primeira Infância, que ela fundou em 2021.

A última visita oficial da princesa ao exterior foi em dezembro de 2022, quando passou para Boston, nos Estados Unidos, com seu marido para a entrega do Prêmio Earthshot, uma iniciativa ambiental internacional criada por ele.

Segundo um porta-voz do Palácio de Kensington, "a princesa está muito animada para viajar à Itália" para aprender mais sobre a "Pedagogia Reggio", um método de educação infantil que teve origem na cidade italiana de Reggio Emilia após a Segunda Guerra Mundial.

A Princesa de Gales anunciou em março de 2024 que tinha câncer, cuja natureza não foi divulgada, e para o qual se submeteu a tratamento de quimioterapia.

Kate anunciou posteriormente, em janeiro de 2025, que o câncer estava em remissão.

O rei Carlos III, que quarta-feira comemora o terceiro aniversário de sua coroação e que acaba de retornar de uma visita de Estado aos Estados Unidos, também está em tratamento contra o câncer.

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